Macerata, nel centro storico appuntamento primaverile con “Il Barattolo”

Domani l’evento dedicato all’artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici

MACERATA – Domenica 12 Marzo 2023 torna nelle piazze e nei portici del Centro Storico di Macerata “Il Barattolo”, il mercatino che da 27 anni si svolge ogni seconda domenica del mese. Al Barattolo si potrà trovare una vasta gamma di articoli per i collezionisti e amanti del vintage, ma anche idee regalo uniche e introvabili per tutte le tasche. Tra i prodotti offerti ci saranno abbigliamento e accessori, complementi di arredo, bigiotteria, libri, dischi in vinile, quadri e ceramiche. Infine, non mancheranno i banchi dei prodotti tipici del territorio, delizie a km zero portate direttamente dai produttori locali, che stuzzicheranno i palati più raffinati.

I banchi de Il Barattolo – Macerata si troveranno in:

· Piazza della Libertà

· Loggia dei Mercanti

· Piazza Cesare Battisti

· Loggiato del Palazzo degli Studi

· Galleria Scipione

· Via De Vico

· Corso Della Repubblica

· NOVITÀ: Piazza Vittorio Veneto (San Giovanni) e Loggiati di Piazza Vittorio Veneto!