Macerata, ‘Appassionata’: il trio Metamorphosi in concerto il 10 novembre

Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte suoneranno Haydn, Sostakovič e Schumann al Teatro Lauro Rossi

MACERATA – Va in scena sabato prossimo, 10 novembre, alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata la sapienza tecnica e la raffinata esecuzione del Trio Metamorphosi per i Concerti di Appassionata.

Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte interpretano, con la stupefacente sintonia e la capacità espressiva che li contraddistinguono, tre autori di prima grandezza nella storia della musica da camera: Haydn, Šostakovič e Schumann.

Un percorso che parte dalla raffinatezza di Franz Joseph Haydn con il Trio op. 86 n. 2 Hob:XV:28 per arrivare alla vibrante genialità di Robert Schumann con il Trio n.3 op.110 passando per la magia di uno degli artisti simbolo della storia del Novecento, Dimitrij Šostakovič, e il suo Trio n. 2 op. 67.

Sono pagine musicali a tratti eleganti e gioiose, a tratti drammatiche e tese, sempre emozionanti. A restituire al pubblico maceratese le diverse anime di compositori, che sono stati interpreti acuti e immortali ciascuno del proprio tempo, il Trio Metamorphosi mette la fluidità sonora e il mirabile affiatamento riconosciuti come personale cifra stilistica. La formazione italiana che si esibisce sabato a Macerata ha conquistato negli anni le sale da concerto più prestigiose offrendo ogni volta prospettive di unicità. Agli spettatori i tre musicisti trasmettono la sensazione di ascoltare un solo strumento, come ha sottolineato Bruno Giuranna elogiando del Trio Metamorphosi la coesione “assolutamente rara” così come Renato Zanetovich, celebrato talento violinistico del Trio di Trieste, ha plaudito l’estrema efficacia di Loguercio e i fratelli Pepicelli nell’interpretazione definita “magnifica” di Schubert.

Nel nome del Trio c’è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico: l’intento dei musicisti – che ci esibiscono insieme dal 2005 prima come Trio Modigliani quindi come Metamorphosi – è di sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco.

I tre musicisti vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d’archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses. Si sono esibiti in numerose fra le sale più importanti, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires.

La stagione 2018-2019 dei Concerti di Appassionata è organizzata dal Comune di Macerata con la direzione artistica d4ell’Associazione musicale Appassionata e con il contributo del MiBAC, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, APM, Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, Università degli studi di Macerata, Istituto Confucio, ANMIG. In collaborazione con Marcheconcerti, Consorzio Marche Spettacolo, Accademia di Belle Arti di Macerata, Musica con le Ali, Politeama. Main sponsor è Menghi Shoes. Partner tecnico Roberto Valli pianoforti.

Biglietti da 5 a 20 euro presso la Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini a Macerata (mart.-sab. 10-13; 17-20). Agevolazioni per studenti e accompagnatori. Sabato 10 novembre dalle ore 20 presso il botteghino del Teatro Lauro Rossi