Macerata, accompagnato alla frontiera di Fiumicino 20enne destinatario di un decreto di espulsione

MACERATA – Continua l’azione di contrasto al fenomeno della presenza di cittadini stranieri pregiudicati e clandestini da parte della Polizia di Stato con particolare attenzione alle zone di spaccio. In seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che hanno condotto all’intensificazione dei controlli disposti dal Questore di Macerata Luigi Mangino, nella giornata di ieri gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno accompagnato coattivamente alla frontiera di Roma Fiumicino un cittadino del Marocco, di anni 20, irregolare sul territorio nazionale, domiciliato a Civitanova Marche, pregiudicato per reati di rissa, lesioni, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio, perchè destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata il 27 luglio scorso a causa dell’inottemperanza al decreto di intimazione a rientrare in Spagna dove è titolare di un permesso di soggiorno.

Il 29 dicembre dello scorso anno il soggetto era stato sorpreso all’interno di una discoteca di Civitanova Marche nell’atto di utilizzare indebitamente dello spray urticante al peperoncino creando un evidente panico e disordine tra la folla, mentre nell’aprile di quest’anno, sempre nella città costiera, si era reso responsabile di minacce nei confronti del dipendente di un esercizio commerciale utilizzando una bottiglia di vetro e, anche in questa occasione, lo spray al peperoncino. Fatti che hanno comportato l’emissione di un provvedimento DACUR da parte del Questore.

L’accompagnamento coattivo alla frontiera disposto dal Questore è stato eseguito nella serata di ieri fino alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino dove è stato quindi imbarcato e scortato da personale specializzato nei trasferimenti internazionali su un volo diretto a Barcellona dopo la riammissione ottenuta dalle autorità di quel Paese.