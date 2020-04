Macerata, il 4 e 5 aprile nuova sanificazione delle strade

MACERATA – Sabato 4 e domenica 5 aprile, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, verrà eseguita a cura del Cosmari una nuova operazione di sanificazione delle strade cittadine e delle frazioni.

L’intervento di igienizzazione, che avverrà con un automezzo lavastrade utilizzando un prodotto sanificante, non nocivo per le persone e gli animali domestici, prenderà il via il 4 aprile dalle 4 del mattino fino alle 10 e riguarderà le frazioni Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza.

L’operazione proseguirà il giorno seguente, domenica 5 aprile dall’una dopo la mezzanotte alle 7 del mattino in corso Cairoli, stazione e rione Marche, nelle zone Pace, borgo san Giuliano, Vergini, Santa Lucia, Corneto e dintorni. A seguire, dalle 7 alle 13, l’intervento interesserà invece corso Cavour, via Roma, via Mameli e dintorni, tutta la zona dei quartieri Colleverd, Collevario e San Francesco, via dei Velini e dintorni.

Tutta la citta sarà quindi coinvolta dal nuovo intervento di sanificazione. Per quanto riguarda il centro storico, dallo scorso 12 marzo la sanificazione delle strade urbane avviene quotidianamente con idropulitrici e spazzatrici attrezzate per l’erogazione di acqua addizionata con prodotto sanificante. Un’operazione questa che durerà fino alla fine dell’emergenza.

Alla stessa maniera, nei quartieri cittadini l’idropulitrice che svolge l’ordinario servizio di pulizia è attrezzata con lo stesso prodotto disinfettante.