M¥SS Keta aprirà il concerto di Calcutta a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è grandissima attesa per l’unica data nelle Marche del tour estivo di Calcutta, prevista stasera, 23 luglio, al Porto Turistico di San Benedetto del Tronto, appositamente allestito per l’occasione con stand di food and beverage per il pubblico del concerto.

Ci sarà un opening Act d’eccezione per l’occasione: M¥SS Keta. Biglietti ancora disponibili nei circuiti TicketOne e Ciaotickets: posto unico 28,75 € c.d.p.

ORARI:

– Apertura porte: ore 18

– Inizio concerti:

Miss Keta: ore 21

Calcutta: ore 22.10