Loreto, i 90 anni dei frati cappuccini al Santuario della Santa Casa

Martedì 24 settembre ricorre l’anniversario della presenza e del servizio dei frati cappuccini nel Santuario di Loreto; il programma della giornata

LORETO – Il giorno 24 settembre 2024 ricorre l’anniversario dei 90 anni della presenza e del servizio dei frati cappuccini presso il Santuario della Santa Casa di Loreto. Di seguito il programma della giornata.

Alle ore 10.00 presso la Sala Pasquale Macchi, P. Giuseppe Santarelli, storico della Santa Casa, presenterà il suo ultimo lavoro, “Il Dizionario Lauretano”, un corposo testo che racchiude oltre 900 voci della storia lauretana.

Alle ore 11.30 poi, il Ministro Generale dei Frati Cappuccini Fr. Roberto Genuin presiederà la Santa Eucarestia alla presenza dei frati che hanno prestato e che prestato tutt’oggi servizio in Santuario.

La celebrazione della Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Telepace (Can 76 per Veneto e Mantova) e sul Canale YouTube ufficiale del Santuario “Santa Casa Loreto”. Per il regolare svolgimento della diretta televisiva agli operatori dei media (video e foto) non sarà permesso l’accesso alla Basilica. Il materiale video e fotografico verrà fornito al termine agli operatori che ne faranno previa richiesta alla mail press.santuarioloreto@gmail.com.

Alle ore 21.00 infine, nell’ambito del Festival Organistico Internazionale della Fondazione Dott. Leopoldo Uccellini Cavaliere di Gran Croce, si terrà in Basilica un concerto d’organo del M° Giuseppe Monari con il coro Vox Poetica Ensamble diretti dal M° Lorenzo Chiacchera in memoria di Mario Clementoni.

L’ingresso è libero.