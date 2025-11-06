“Dalle Marche con amore” di Natasha Stefanenko: la presentazione a San Severino

Domani, al teatro Feronia di San Severino Marche, l’evento con Natasha Stefanenko e “Il Doppiatore Marchigiano”

SAN SEVERINO MARCHE – Il teatro Feronia di San Severino Marche si prepara ad ospitare un evento culturale di grande richiamo: domani, venerdì 7 novembre, alle ore 21.15, andrà in scena la presentazione del libro “Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito” di Natasha Stefanenko.

L’attrice, conduttrice e modella di origine russa ma ormai marchigiana d’adozione, condividerà il suo personale e appassionato viaggio alla scoperta delle eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche della regione. Il libro, edito da Cairo, è una vera e propria “guida sentimentale” ricca di aneddoti e storie personali che raccontano il profondo legame dell’autrice con le Marche.

L’evento, organizzato dall’associazione Help SOS Salute e Famiglia Odv, vedrà una formula coinvolgente e divertente. Ad arricchire la serata, con momenti di ironia e riscoperta dell’identità marchigiana, ci sarà la partecipazione de “Il Doppiatore Marchigiano”.

Il popolare duo comico tolentinate, noto per le sue parodie e i doppiaggi in dialetto che spopolano sui social media, interagirà con Natasha Stefanenko attraverso letture sceniche e momenti di dialogo con il pubblico, valorizzando l’autenticità del vernacolo locale.

La serata sarà moderata dalla giornalista Daniela Zepponi.