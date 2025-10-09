“Letture musicate” in Biblioteca a San Severino Marche

Nel mese di novembre presso la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” si terrà un ciclo di “Letture musicate” rivolte alle classi della scuola Primaria

SAN SEVERINO MARCHE – Un appuntamento con la fantasia e la musica attende gli alunni delle scuole settempedane: l’associazione Sognalibro, in collaborazione con la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” Città di San Severino Marche, organizza un ciclo di “Letture musicate” rivolte alle classi della scuola Primaria. Il ciclo di incontri si terrà nel mese di novembre.

L’iniziativa, intitolata “Aria, Fuoco, Terra e Acqua: sinfonia di elementi tra suoni e parole”, si propone di coinvolgere i più piccoli in un percorso narrativo e sensoriale, dove le storie prenderanno vita grazie all’unione di voci narranti e accompagnamenti musicali. L’associazione Sognalibro è nota nel territorio per l’organizzazione di letture animate e attività culturali che promuovono l’amore per i libri e la musica fin dalla tenera età.

Gli appuntamenti sono strutturati per fasce orarie e dedicate a classi specifiche della scuola Primaria, incluse le classi del plesso di Cesolo.

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” conferma anche con questa attività il suo ruolo di centro culturale e di promozione della lettura, offrendo spazi di condivisione e iniziative destinate a bambini e famiglie. Le letture musicate si inseriscono in un filone di eventi che mirano a rendere la biblioteca un luogo di scoperta, gioco e crescita, spesso in collaborazione con realtà come l’associazione Sognalibro, contribuendo a un’educazione digitale e valoriale per le nuove generazioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Per contatti per informazioni biblioteca “F. Antolisei” al numero di telefono 0733 641313 oppure email biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it