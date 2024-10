Laboratorio di scrittura creativa, dal 23 ottobre a Macerata

Terre che leggono, al via le iscrizioni al Laboratorio di scrittura creativa che si terrà presso la Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti

MACERATA – Dopo la pausa estiva ripartono in ottobre le attività legate al progetto “Terre che leggono”, selezionato e finanziato dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) nell’ambito del bando “Città che Legge 2022” in cui la biblioteca comunale Mozzi Borgetti è capofila.

Dal 23 ottobre avrà inizio un Laboratorio di scrittura creativa che proseguirà per otto appuntamenti, tutti i mercoledì, dalle ore 17 alle 18,30.

Nel laboratorio, a cura dello scrittore Alberto Cola, si parlerà di struttura narrativa, incipit, dialoghi, revisione, idee e di come presentare il lavoro a un editore.

Alberto Cola è autore di numerosi racconti pubblicati in antologie e riviste letterarie in Italia e all’estero.

Ha all’attivo le antologie Mekong e Senza evidente motivo (Delos Books) e, tra gli altri, i romanzi Lazarus (Mondadori), vincitore del premio Urania nel 2009, La notte apparente, (Curcio editore), Asad e il segreto dell’acqua e Il club dei quattro ronin (Piemme, Battello a Vapore) e i primi due del ciclo de La Bottega delle Ossa (Hypnos).

Il laboratorio non pretende di insegnare a scrivere in un determinato modo, ma di coltivare una passione fornendo alcuni strumenti per elaborare un proprio metodo di scrittura e si prefigge di migliorare le proprie qualità narrative o di trovarle. Uno strumento in più che permetta di crescere come autori e anche come lettori.

Il laboratorio, diretto ai giovani dai 15 ai 30 anni per un massimo di 20 partecipanti, è totalmente gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo presente sui social facebook e instagram della biblioteca.

Per info: Biblioteca Mozzi Borgetti, piazza Vittorio Veneto, 2, tel. 0733-256360

biblioteca@comune.macerata.it