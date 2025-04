“La Pasquetta dei Fetenti” al giardino Coletti di San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Il giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” Città di San Severino Marche si veste di primavera e diventa luogo di incontro e di divertimento per ospitare “La Pasquetta dei Fetenti”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dal lounge bar Gartén, in collaborazione con il Backyard di Tolentino e Banzai Experience, vuole essere un evento pensato per i giovani e per chi abbia voglia di trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza, della musica e del buon cibo.

L’appuntamento è per lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Dalle ore 13, e fino a tarda sera, cibo a pranzo e cena con meno fisso e su prenotazione al Gartén ma anche menù pic nic da gustare all’interno dei giardini e, ancora, food truck, beer pong, ping beer pong, vodkast, musica e tanto altro.

La colonna sonora del divertimento sarà firmata da Luca Eboli, Bmas360°, La Creme & Pablo. Guest dj Elion, radio partner Radio Fermo1.

Servizio bus navetta disponibile, su prenotazione, da Tolentino a San Severino Marche. Info ai numeri di telefono 3477954462 oppure 3518487718.