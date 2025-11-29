“La nutrice, Romeo & Giulietta” in scena a Macerata

Per la Rassegna Perugini, domani al Teatro Lauro Rossi lo spettacolo “La nutrice, Romeo & Giulietta” del Gruppo Teatrale Arca di Trevi per la regia di Graziano Sirci

MACERATA – Domenica 30 novembre, alle ore 17.30 al Teatro Lauro Rossi quarto appuntamento con la 57esima Rassegna nazionale d’arte drammatica Angelo Perugini targata GAT Marche. In programma lo spettacolo “La nutrice, Romeo & Giulietta” messa in scena dal Gruppo Teatrale Arca di Trevi per la regia di Graziano Sirci.

Si tratta di un adattamento di “Sono sempre in ritardo di un anno”

una commedia brillante scritta nel 2007 da Corrado Vallerotti, attore, autore di testi teatrali e curatore di adattamenti per numerosi spettacoli, ispirata al “Romeo e Giulietta” di Shakespeare.

Pur non stravolgendone completamente la trama, l’autore presenta una galleria di personaggi pittoreschi e stravaganti che, in un meccanismo ricco di ritmo, imprevisti e colpi di scena, danno vita a gag vivaci e situazioni esilaranti in cui il pubblico viene immediatamente coinvolto e irresistibilmente trascinato fino al termine.

Biglietti in vendita alla Biglietteria dei Teatri (piazza Mazzini, 10 – dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30 – tel. 0733.230735).

Informazioni: GAT Marche – www.gatmarche.it | tel. 335.8349102 – 335.7568693