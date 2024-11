La Form con Bach e Beethoven a San Severino

Sabato 9 novembre, sul palco del Teatro Feronia, con Cieli e Terre, progetto speciale su San Francesco d’Assisi si esibirà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Pietro Consoloni

SAN SEVERINO MARCHE – Fa tappa a San Severino Marche il progetto speciale pluriennale della FORM, dal titolo Le vie di San Francesco nelle Marche, che indaga sulla spiritualità francescana nella musica.

Dopo l’avvio di Macerata con il concerto di apertura In tutte le sue creature, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana esegue sabato 9 novembre al Teatro Feronia di San Severino Marche (ore 20.45), musiche di Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven. I due autori condivisero con il Santo di Assisi la ricerca dei segni divini nella forma e nella natura: i CIELI di Bach, la cui intera creazione è dedicata a Dio, e le TERRE di Beethoven, quelle della sua Sesta Sinfonia “Pastorale”, grandiosa visione musicale dell’unione tra Dio, Uomo e Natura.

Con la direzione di Pietro Consoloni, il programma parte da Johann Sebastian Bach con l’aria O Mensch, bewein dein Sünde groß, elaborazione per archi di Max Reger dal Corale-preludio BWV 622 seguita dalla Fantasia e fuga in sol min. BWV 542, trascrizione per orchestra di Cristiano Veroli dall’originale per organo. Nella seconda parte del concerto, la celebre Sinfonia n. 6 in fa magg. Op. 68 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven. La “Pastorale” farà parte anche del programma, sempre diretto da Pietro Consoloni, che interesserà gli studenti delle scuole del territorio marchigiano, a cui vengono riservati 6 concerti dal titolo Pensieri musicali sulla natura.

Il concerto viene realizzato con il patrocinio del Comune di San Severino Marche e con il sostegno del partner Viva Servizi.

Biglietti da 15 a 12 euro, per giovani under 26 e studenti, ingresso a 5 euro. Botteghino Teatro Feronia 0733 634369 – Pro Loco, tel. 0733 638414. Vendita anche online su vivaticket.it.

Per maggiori informazioni www.filarmonicamarchigiana.com

