La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni in scena a San Benedetto

Il 6 settembre prossimo, sul palco del Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, la regia di De Cristofaro e Trionfante accende i riflettori sulla dialettica femminile in La Bottega del Caffè

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 6 settembre 2025, alle ore 21.30, al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto andrà in scena La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni. Una commedia goldoniana che diventa specchio delle disuguaglianze contemporanee, tra costumi d’epoca, scenografie e un ritmo che intreccia ironia e disincanto.

Vittoria, forte, sfida il marito e la società; Placida, moglie sottomessa, cerca riscatto. Il contrasto evidenzia l’attualità del conflitto tra oppressione e autodeterminazione femminile.

La regia di De Cristofaro e Trionfante richiama l’attenzione sulla dialettica femminile in «La Bottega del Caffè». Vittoria, mercanteggiante di libertà, sfida l’inganno con un coraggio che anticipa l’emancipazione moderna; Placida, moglie piegata dall’arroganza coniugale, abita invece un lento risveglio, oscillando fra la quieta sopportazione e il desiderio di riconquistare dignità. La regia intreccia costumi d’epoca a inserti scenografici essenziali, producendo cortocircuiti visivi che rendono il testo sorprendentemente intimo e attuale. Fra ritmo, ironia e una sottile vena di disincanto, lo spettacolo interroga lo spettatore: quanta strada è stata davvero percorsa—e quanta resta da rivendicare—nella lunga battaglia per l’autodeterminazione delle donne.

Con: Andrea Allegrucci, Alessia Cimini, Emilia Galiffa, Gilda Luzzi, Silvia Marconi, Lorenzo Martelli, Marinella Pallottini, Giammarco Scacchia, Francesca Valeri, Stefano Vallorani, Loredana Virgili.

Costumi: Antonella Mazzaferro — Bozzetto di scena: Eugenio Siniscalchi — Scenografie: Luciano Cappiello

Organizzato dalla “Associazione teatrale Gli O’Scenici Aps”, sotto il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e con la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche.

Biglietti € 10.00