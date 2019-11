La Junior band Anbima Marche in concerto ad Ascoli

Il 1 dicembre 2019 al Teatro Ventidio Basso i giovani musicisti studieranno per l’intera giornata sotto la guida di valenti Maestri e poi si esibiranno in formazione da concerto

ASCOLI PICENO – Il 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno si terrà il concerto tenuto dalla Banda Giovanile Rappresentativa delle Marche denominata JAM, Junior band Anbima Marche che è sorta tre anni fa dai corsi di aggiornamento per giovani musicisti delle bande musicali marchigiane.

Già fin dal 2016, l’ANBIMA Marche (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) ha deciso di investire sui giovani fin dal 2016 (anno di insediamento del nuovo presidente Arseno Sermarini).

Il successo avuto con gli stage realizzati a livello provinciali negli anni precedenti al 2017, ha portato questa Presidenza a proporre al consiglio Regionale ANBIMA, che poi ha deliberato positivamente in tal senso, alla realizzazione di corsi di aggiornamento per giovani musicisti a carattere regionale per poi formare e costituire una rappresentativa di Banda Giovanile.

L’evento di domenica prossima è la fine del percorso formativo annuale che i giovani delle bande musicali della nostra regione intraprendono ogni anno e consiste nell’incontrarsi in varie giornate in diversi luoghi della nostra regione inframezzate da un campus di quattro giorni a Loreto.

Gli scopi evidenti della banda giovanile sono: – crescita musicale e artistica dei giovani strumentisti; – socializzazione dei partecipanti provenienti da tutta la Regione; – confronto con docenti; esecuzione collettiva in concerto; – formazione dell’attività della Banda Giovanile rappresentativa della Marche denominata J.A.M.(JUNIOR BAND ANBIMA MARCHE);

La JAM nel 2017 ha partecipato ad un raduno di bande Giovanili a Venaria Reale e quest’anno ha tenuto un concerto a Norcia insieme alla banda giovanile Umbra a favore delle popolazioni colpite dal Sisma riscuotendo un votevole apprezzamento dal Sindaco della città e dal pubblico presente.

Quest’anno, grazie al comune di Ascoli Piceno che ha apprezzato molto l’iniziativa, concludiamo questo percorso formativo nella prestigiosa cornice del Teatro Ventidio Basso dove i ragazzi studieranno per l’intera giornata sotto la guida di valenti Maestri e poi si esibiranno pubblicamente in formazione da concerto.

La banda giovanile è composta da giovani di età compresa dai 10 ai 24 anni e provenienti da tutte le bande della nostra regione marche. L’organico al completo è composto da ben 100 musicisti e saranno diretti per l’occasione dal M° Giorgio Caselli, direttore artistico della banda giovanile e dal M° Gabriele Buschi responsabile del livello base di detta banda.

Si è constatato che l’attività musicale bandistica produce validi ed evidenti effetti il cui impegno si riflette soprattutto tra i giovani che ne beneficiano in quanto essi amano stare insieme esprimendosi socializzando preservandoli, nello stesso tempo, da quelle deviazioni oggi tristemente diffuse.