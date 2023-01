Jesi, “Le Susse di una zittella”: il 29 gennaio al teatro il Piccolo

Ultimo appuntamento con il Festival Marche in Atti

JESI – Domenica 29 gennaio 2023, alle ore 17.15, al teatro il Piccolo di Jesi andrà in scena la commedia “Le Susse di una zittella” del Teatro Accademia di Pesaro. Tratto da l’Ereditiera di Ruccello, sarà l’ultimo spettacolo in gara al festival Marche in Atti, che darà accesso alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) in rappresentanza della produzione teatrale amatoriale della regione.

La trama

Le “Susse di una zittella” è una commedia divertente e dissacrante sullo sfondo di Casteldimezzo (PU) dove si celebrerà una vera storia “d’amore”.

Lei, l’ingenua ereditiera, ama lui, il classico cacciatore di dote, che ovviamente la vuole solo per i suoi soldi. In questo caso però la vicenda dà origine a più storie interpretate con stili diversi che vanno dalla farsa alla commedia, dalla soap opera al dramma borghese. Una commedia “scomposta” che vede sulla scena gli attori: Marco Angeletti, Mauro Bravi, Giacomo Domeniconi, Federica Gresta, Eleonora Rubechi Mensitieri, Brunella Quieti, Carmine Varo, Giulia Rossi, Anna Uguccioni.

Il Festival proseguirà sabato 4 febbraio alle 21.15, con le premiazioni delle cinque compagnie in gara che si sono esibite nel mese di gennaio a Jesi.

Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto intero è di 13€ – ridotti under 25 e tesserati Fita 10€.