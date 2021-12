Jesi, Stagione sinfonica 2022 dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana

Sei concerti in cartellone più il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno. Abbonamenti disponibili da oggi, 29 dicembre

JESI (AN) – “MUSICAINSIEME”, a sottolineare la necessità del connubio fra esecutori e pubblico nel fare musica, è il titolo della stagione sinfonica che la FORM, colonna sonora delle Marche, riporta al Teatro Pergolesi di Jesi, in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, dopo due anni di assenza a causa del covid. Sei grandi concerti, in vendita in abbonamento dal 29 dicembre, improntati prevalentemente sul repertorio romantico e novecentesco in un’ottica di connessioni-riflessi-contrasti fra generi, stili e autori. Un percorso intenso e coinvolgente, che da Schumann e Brahms passa attraverso Šostakovič e Ravel, Saint-Saëns e Mendelssohn, Berg e Schubert, Čajkovskij, per concludersi con Gulda e Gershwin.

Preceduta dal tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, fuori abbonamento, diretto da David Crescenzi con la partecipazione del soprano Rasha Talaat, in programma il 7 gennaio, la Stagione 2022 prende il via sabato 15 gennaio con un concerto diretto da Alessandro Bonato, direttore principale della FORM. In programma due capolavori del Romanticismo tra i più significativi e amati dal pubblico: il Concerto per violoncello di Schumann, eseguito da Miriam Prandi, e la Quarta Sinfonia di Brahms.

Oltre al Concerto di Apertura, Alessandro Bonato dirigerà altri due programmi: “ŠOSTAKOVIČ E RAVEL” (venerdì 18 febbraio), con l’emozionante Sinfonia da camera in do min., op. 110a di Šostakovič (trascrizione per orchestra d’archi di Rudolf Barshai del Quartetto n. 8) e il Concerto per pianoforte in sol di Ravel interpretato da Benedetto Lupo; “ČAJKOVSKIJ 4” (venerdì 1 aprile), con la Quarta Sinfonia di Čajkovskij preceduta dal Concerto per violino dello stesso autore eseguito da Alessandra Tirsu.

La stagione si completa con “SAINT-SAËNS E MENDELSSOHN” (venerdì 4 marzo), con il Concerto per violoncello di Saint-Saëns e la Terza Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn diretti e interpretati da Luigi Piovano; “BERG-SCHUBERT” (martedì 22 marzo), dove il direttore Manlio Benzi e il violinista Daniel Rowland eseguono il Concerto per violino “Alla memoria di un angelo” di Berg e la Quinta Sinfonia di Schubert; infine, chiusura martedì 3 maggio con “OLTRE CONFINE: GULDA-GERSHWIN”, nel quale il giovane talento Ettore Pagano interpreta il Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Gulda seguito dalla suite da Porgy & Bess di Gershwin.

I nuovi abbonamenti possono essere acquistati da oggi, 29 dicembre all’8 gennaio 2022; biglietti per il concerto fuori abbonamento “CONCERTO PER IL NUOVO ANNO” già in vendita. I biglietti per i concerti inseriti nella stagione saranno in vendita dal 10 gennaio 2022.

ABBONAMENTI (6 concerti)

■ INTERO: € 60

■ SCUOLE (studenti): € 18 (Abbonamento con prenotazione presso gli istituti scolastici)

BIGLIETTI

■ INTERO € 18

■ RIDOTTO € 15 (under 26 anni e over 65, tessere autorizzate)

■ SCUOLE (studenti) € 4 (biglietto con prenotazione presso gli istituti scolastici)

INFO E PRENOTAZIONI:

Biglietteria Teatro Pergolesi

Tel. 0731 206888; e-mail: biglietteria@fpsjesi.com

Apertura ordinaria:

9.30-12.30 / 17.00-19.30 dal lunedì al sabato (festivi esclusi) e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Aperture ridotte:

Venerdì 24 e venerdì 31 dicembre: 9.30-12.30

La biglietteria resta chiusa nei giorni:

25 e 26 dicembre 2021; 1 e 6 gennaio 2022

ON LINE (solo biglietti) WWW.VIVATICKET.COM

FORM-OFM

Tel. 071 206168 – e-mail: info@filarmonicamarchigiana.com

www.filarmonicamarchigiana.com