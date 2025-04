Jesi Express – Una Rotonda sul Mare il 24 e 25 maggio 2025

Torna l’adventure game nelle Marche tra competizione, scoperta e promozione del territorio: in arrivo la seconda edizione

JESI (AN) – Dopo il successo della prima edizione, torna il 24 e 25 maggio Jesi Express – Una Rotonda sul Mare, l’adventure game che unisce competizione, scoperta e promozione del territorio.

Squadre provenienti da tutta Italia si stanno già iscrivendo per vivere due giorni all’insegna dell’avventura, tra sfide creative, enigmi, prove culturali e percorsi immersivi. Un format originale e coinvolgente, che accompagna i partecipanti attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi delle Marche.

L’edizione 2025 di Jesi Express

Una Rotonda sul Mare si snoderà tra alcuni dei luoghi più affascinanti delle Marche, ciascuno con la propria anima e identità da scoprire.

Tra le tappe più sorprendenti ci sarà Ostra, un borgo che vive e respira musica e arte, con una tradizione culturale profonda e vibrante.

Non mancherà Serra de’ Conti, piccolo gioiello collinare dove l’energia delle associazioni locali e il forte senso di comunità sono il vero motore del paese.

Non può mancare Senigallia, la celebre “spiaggia di velluto”, dove storia e modernità si incontrano in riva al mare, regalando un’atmosfera unica.

Corinaldo, con le sue maestose mura medievali e il suo spirito giocoso e fuori dagli schemi, porterà i partecipanti in un mondo sospeso tra storia e leggenda.

E ovviamente Jesi, da cui tutto prende il via: città baricentrica, viva e in crescita, custode di cultura, sport e innovazione, cuore pulsante di questa avventura.

Un itinerario variegato che offrirà un mix perfetto di natura, cultura, gioco e tradizione.

Gli organizzatori :“Jesi Express è molto più di un gioco: è un modo per vivere il territorio da protagonisti, per riscoprire le Marche attraverso il gioco, la cultura e le relazioni. L’entusiasmo con cui tante squadre da tutta Italia stanno aderendo ci conferma che c’è voglia di esperienze vere, partecipate, condivise.”

A lavorare all’evento è Radio Incredibile, che da oltre sei mesi è impegnata nella realizzazione di un progetto ambizioso: una produzione audio e video del calibro delle grandi produzioni televisive, con podcast dedicati a ogni tappa, contenuti esclusivi, storytelling dinamico e dirette social.

Jesi Express sarà quindi non solo un evento da vivere, ma anche da raccontare.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni: www.radioincredibile.com/jesi-express-2-una-rotonda-sul-mare