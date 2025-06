Al via Jazzap, il Festival diffuso del Piceno: domani concerto a Spinetoli

Bassolino in concerto presenta “Città Futura”. Domenica 8 giugno ad Ascoli, è atteso Stefano Bollani con un concerto in piano solo in piazza del Popolo

SPINETOLI (AP) – Sabato 7 giugno a Spinetoli prende il via la quarta edizione di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, con il concerto del pianista, compositore e producer napoletano Dario Bassolino.

A fare da cornice alla prima giornata di Festival sarà il centro storico di Spinetoli, dove alle 19.30 il quintetto Café de Paris farà rivivere le atmosfere dei cafés parigini degli inizi del ‘900, proponendo un repertorio da Charles Trenet a Edith Piaf. A seguire, alle 21.30 il concerto di Bassolino.

Attivo nel panorama nu-jazz (e non solo) nazionale e internazionale, ma soprattutto esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea, Bassolino presenta al pubblico il suo primo album dal titolo Città Futura.

La colonna sonora di un ideale film popolato da gangster, cartomanti e cantanti “di giacca”. Animato da voci di piazze brulicanti di vita e da un suono proiettato verso le stelle ma saldamente ancorato a una terra bruciata dal Sole. Un progetto carico di groove dal sound “losco, pulp, grottesco e romantico” che affonda le proprie radici nel passato per disegnare una nuova, visionaria “città futura”.

Fra percussioni mantriche e melodie arabe, blues metropolitani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale si avvicendano i brani di questo “enigmaticamente pop, di matrice prog e jazzfunk”, come lo definisce lo stesso Bassolino, musicista influenzato da artisti diversissimi, da Hermeto Pascoal ai Goblin, da Tullio De Piscopo a Franco Califano, passando per Lucio Battisti e Airto Moreira.

Prima di tutto, però, Città Futura è un lavoro che rivendica con orgoglio l’affermazione di un sound “meridionale”, nella sua accezione sociologica, al posto dell’inflazionato stile “mediterraneo”. Attraverso un inestricabile groviglio di memoria e invenzione, storia e immaginario, vita e storyboard, l’album rilegge e riattualizza in modo appassionato la cultura pop degli anni ’70 per provare a interpretare il presente, nella convinzione politica che è nelle forme espressive più popolari che si trova la fotografia più autentica di una società.

JazzAP 2025 rinnova la sua proposta artistica e il profondo legame con il territorio, portando la musica nei luoghi più suggestivi della provincia di Ascoli Piceno: borghi, piazze, rifugi montani e scorci sul mare. Un Festival itinerante che si sviluppa in dieci giornate, con quattordici concerti in dieci comuni e due escursioni in montagna, offrendo un programma variegato capace di coniugare qualità e accessibilità.

Programma

Dopo il concerto di Bassolino a Spinetoli, molti i concerti in cartellone: domenica 8 giugno Stefano Bollani ad Ascoli Piceno, sabato 14 giugno Nino Buonocore a Monsampolo, domenica 15 giugno a San Gregorio il duo composto dal pianista polacco Krzysztof Kobylinski e dal trombettista franco-svizzero Erik Truffaz.

Sabato 28 giugno a Castignano, la band Sound Archivies del bassista Maurizio Rolli e a seguire il Boom Collective di Gaetano Partipilo; domenica 29 giugno a Force, la Four on Six Band; venerdì 4 luglio a Monteprandone Dirotta su Cuba. Sabato 5 luglio a Ripatransone il progetto Spiritus Mundi di Daniele Sepe. Domenica 6 luglio a San Benedetto del Tronto il Duo Massimo Moriconi & Emilia Zamuner, domenica 13 luglio a Montegallo, gran finale con la voce inconfondibile di Carole Alston.

La filosofia di JazzAP è quella della cultura diffusa: un’onda sonora che attraversa le colline, le montagne e le coste del Piceno, creando occasioni di incontro, ascolto e scoperta. Un viaggio musicale che porta il pubblico a contatto con le mille sfaccettature – a volte note, a volte più nascoste – di un territorio ricco di fascino e autenticità.

