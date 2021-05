Isola del Piano, torna l’accoglienza firmata Girolomoni: ecco le attività

La storica realtà marchigiana dell’agricoltura biologica riapre le porte di Locanda, B&B e fattoria didattica. Dal 22 maggio via a BioAperitivi e BikeTours. E c’è anche il week end di GranoTurismo, con showcooking guidato da Otello Renzi

ISOLA DEL PIANO (PU) – Girolomoni, storica realtà marchigiana dell’agricoltura biologica, torna ad essere luogo di incontro, dove vivere una ruralità autentica, gustare prelibatezze rigorosamente bio, conoscere un modo unico di produrre pasta che parte dal seme e arriva fino al piatto. Dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica, hanno riavviato le attività Locanda, Bed & breakfast e fattoria didattica; al via il 22 maggio un ciclo di iniziative tra gusto e natura, con BioAperitivi al tramonto, BikeTours e week end di GranoTurismo.

“Il nostro progetto – dice Maria Girolomoni, responsabile della Comunicazione e presidente della Fondazione Girolomoni – vive di incontri, di condivisione. Quando 50 anni fa mio padre Gino cominciò a rivitalizzare la collina di Montebello e il Monastero, non voleva semplicemente coltivare in modo naturale, ma voleva costruire un modo di vivere sano, fatto di rispetto della terra, armonia con la natura e cura delle relazioni umane. Con il nostro sistema di accoglienza, che ci piace chiamare GranoTurismo, vogliamo trasmettere questi valori”.

A questo scopo sono destinati parte dei suggestivi spazi del recuperato Monastero, risalente al XIV secolo, e la vicina locanda, un tempo casa colonica.

I BioAperitivi sono in programma nei sabati del 22 e 29 maggio, 19 e 26 giugno, 3 luglio. Il programma prevede: visita guidata alle ore 17, passeggiata nel bosco, visita al Monastero di Montebello e al Museo dell’Antica Civiltà Contadina ospitato all’interno; BioAperitivo finale in Locanda (prenotazioni: 0721 720126 – 347 4493648).

A giugno prenderanno il via i BikeTours: “The Duke – Rural & Luxury Experiences”, un’esperienza fra storia, tradizione agricola, paesaggio geologico ed enogastronomia. Il tour, in programma ogni sabato, inizierà alle 16 e durerà circa 4 ore, con percorso attraverso i Monti delle Cesane, visita al Monastero di Montebello e al Pastificio Girolomoni (spazi esterni) e BioAperitivo con percorso vini (prenotazioni: 327 068 3674).

In programma poi dall’11 al 13 giugno uno speciale week end di GranoTurismo, un’esperienza per conoscere da vicino una pasta che ha una storia da raccontare, fatta di ideali, lungimiranza, volti, luoghi. Dalla scoperta delle fasi di lavorazione alle degustazioni in Locanda con la guida dell’enogastronomo Otello Renzi, che alle pietanze abbinerà anche vini marchigiani bio. In programma anche un giro in e-bike nelle Cesane accompagnati dalla guida e geologo Andrea Mazzoli. In chiusura, una bella cena alla carta davanti al tramonto (prenotazioni: 0721 720334 – 335 1274347, agriturismo@girolomoni.it; in caso di maltempo, la gita in e-bike sarà sostituita da una visita guidata ad Urbino).

Tornano anche le proposte della “fattoria didattica”, con visite guidate rivolte a studenti, famiglie e viandanti per raccontare come nasce la pasta: sulla collina di Montebello infatti il grano viene coltivato, macinato e poi trasformato nel pastificio fino a diventare pasta, pronta per essere gustata sul posto o per raggiungere tutto il mondo (visite dal lunedì al venerdì su prenotazione: 0721 720334 – 0721 720221, fattoriadidattica@girolomoni.it).

Tutte le attività verranno realizzate nel rispetto delle regole anticovid ed organizzate in piccoli gruppi in modo che le distanze di sicurezza siano garantite; i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione.

Cooperativa agricola Gino Girolomoni

Estesa sulla collina di Isola del Piano (Pu), la Gino Girolomoni è una cooperativa agricola impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica. L’attività principale è nella produzione della pasta: il modello “dal seme al piatto”, con una intera filiera votata al biologico costruita in 50 anni di lavoro, rende la Girolomoni un caso unico in Italia e in Europa.

Erede dell’esperienza straordinaria di Gino Girolomoni, padre del movimento biologico in Italia che avviò la sua attività pioneristica nel 1971, la nuova generazione prosegue questa storia affascinante fatta di rispetto per la terra, valorizzazione del lavoro e promozione dell’agricoltura sostenibile.

La cooperativa conta 30 soci e 70 dipendenti, oltre ai 450 agricoltori coinvolti nella filiera attraverso la cooperativa Montebello. Il sito produttivo comprende 80 ettari coltivati e lo stabilimento, alimentato ad energia rinnovabile, con mulino, pastificio e magazzini. L’estero è il mercato principale: Girolomoni esporta oggi in 30 paesi, fra cui i principali sono: Francia, Germania, USA, Spagna, Australia e Giappone.

La cooperativa è parte dell’ “ecosistema Girolomoni”, che comprende anche la Fondazione Girolomoni per la cultura, la cooperativa Montebello per l’agricoltura, l’agriturismo per l’accoglienza e il Consorzio Marche Biologiche per promuovere l’approccio di filiera e la necessità di fare rete. www.girolomoni.it