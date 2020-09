International Motor Days a Civitanova Marche: ecco quando

Dal 18 a 20 settembre appuntamento con la kermesse, riconosciuta come il più importante evento italiano dedicato ai motori

CIVITANOVA MARCHE – Da venerdì 18 a domenica 20 settembre appuntamento a Civitanova Marche con l’International Motor Days, la kermesse, riconosciuta come il più importante evento italiano dedicato ai motori, contenitore esplosivo di attrazioni, adrenalina, intrattenimento e live music show.

Una tre giorni interamente dedicata agli appassionati di fuoristrada e guida off road, per radunarsi, confrontarsi e mettere alla prova i propri mezzi su un percorso studiato per simulare situazioni estreme con ostacoli sia naturali che artificiali. Non solo fango ma coinvolgimento ed intrattenimento per tutti.

7000 metri quadrati con esposizione auto, 4×4, SUV e moto; eBIKE New Generation; percorsi off-road; test drive; Off Road taxi; Free Style (Moto e Quad). Musica e DJ Set Tutte le sere Area bimbi attrezzata Servizio bar e ristorante aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00

Tra gli ospiti della manifestazione Dj Ringo e Vittorio Brumotti.

L’International Motor Days nasce nel 2016 da un’idea di Danilo Zampaloni. Imprenditore, ex pilota auto ed offshore con la passione irrefrenabile per i motori e per gli sport estremi. Il suo approccio pionieristico all’automotive ha trovato espressione nella realizzazione di un progetto ambizioso sul territorio, che in poco tempo è diventato l’unico riferimento di settore per il Centro Italia.

E’ possibile acquistare i biglietti per l’IMD 2020 di Civitanova Marche nel nostro sito a questo link: www.internationalmotordays.it/civitanova-marche/ e cliccate da smartphone sull’ icona ” tickets “