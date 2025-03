“Inferno”, lo spettacolo itinerante nelle Grotte di Camerano

CAMERANO (AN) – In occasione del Dantedì, un emozionante spettacolo basato sull’Inferno dantesco, il 29 marzo 2025, all’interno delle Grotte di Camerano.

Lo spettacolo, che gioca con il concetto di teatro itinerante, si svolgerà tra i cunicoli e le grotte creando un’atmosfera carica di mistero e drammaticità.

Gli spettatori si confronteranno con i grandi protagonisti del poema – da Caronte a Francesca da Rimini, da Farinata a Pier delle Vigne, da Ulisse a Ugolino – in un viaggio che esplora i meandri più oscuri dell’animo umano, mettendo in scena le passioni, le colpe, le pene e le tragedie di personaggi senza tempo.

Lasciati guidare dai versi immortali della Divina Commedia. Non perdere l’occasione di vivere una notte di teatro in uno degli scenari più suggestivi e misteriosi delle Marche.

In collaborazione con Teatro LIoLA’ di Cingoli (regia di Enrico Borsini).

Orari: 20:40; 21:00, 21:20, 21.50

Durata: 70 min circa

Costo: biglietto unico 18€

Acquisto biglietto: Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Punto di ritrovo e orario: biglietteria presso l’Ufficio IAT in P.zza Roma 26. Presentarsi in biglietteria con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza dello spettacolo prenotato.

L’orario prenotato è vincolante e in caso di ritardo decade la prenotazione.

Accessibilità: percorso non accessibile a persone con mobilità ridotta, sedie a rotelle e passeggini per la presenza di scale lungo il percorso. Non è consigliata a persone che soffrono di claustrofobia. Sono ammessi cani di piccola taglia solo se portati in braccio o all’interno del trasportino per l’intera durata della visita guidata.

Abbigliamento: consigliamo ai visitatori di munirsi di felpa o giubbino vista la temperatura costante delle grotte di circa 14 gradi e di indossare scarpe idonee al percorso.