“InChiostri”: il primo festival letterario e artistico di Recanati

Oggi e domani il festival entra nei chiostri storici della città di Recanati con oltre 30 eventi gratuiti e ospiti di rilievo nazionale

RECANATI — Al via la prima edizione di InChiostri, il festival letterario e artistico ideato da Giaconi Editore in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

Oggi, sabato 21 marzo, e domenica 22 marzo, il festival entra nei chiostri storici della città con un programma ricco e coinvolgente. Ingresso libero.

Il programma di sabato e domenica

Nei due giorni del festival si alterneranno nei tre chiostri storici della città — il Chiostro di

Sant’Agostino, Palazzo Venieri e il Centro Mondiale della Poesia — oltre 30 eventi gratuiti

con ospiti di rilievo nazionale.

Tra i nomi di punta: Giulia Ciarapica, autrice di “Chi dà luce rischia il buio” (Rizzoli), che

sabato 21 marzo alle 18:00 a Palazzo Venieri porterà il suo romanzo marchigiano degli anni

Sessanta. Domenica 22 marzo alle 17:00, sempre a Palazzo Venieri, Fabio Bacà — finalista

al Premio Campiello e al Premio Strega 2022 — presenterà “L’era dell’Acquario” (Adelphi).

Ospite d’eccezione Simone Massi, regista di animazione premiato con oltre 900

riconoscimenti internazionali e David di Donatello, che sabato 21 marzo alle 19:00 al Centro Mondiale della Poesia presenterà in seconda data italiana il suo nuovo cortometraggio “Una rosa”.

Grande attenzione anche ai giovani e alla poesia:

domenica 22 marzo alle 10:30 a Palazzo Venieri, Maddalena Albiero, Alfiere della Repubblica per meriti letterari, sarà protagonista di “Nel borgo, la poesia”, insieme a Giulia Corsalini, Marcello La Matina e Alessandra Tomassetti.

Il festival ospita inoltre laboratori creativi per adulti e bambini, un market con quattordici

espositori selezionati tra illustratori e artigiani, una libreria del festival curata dalla Piccola

Libreria delle Marche e mostre diffuse nel centro città.

InChiostri 2026 è un progetto di Giaconi Editore, realizzato con il patrocinio e il contributo

del Comune di Recanati e in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Università di

Macerata, Biblioteca Mediateca di Recanati, Museo della Scuola, Liceo Giacomo Leopardi e

Accademia di Belle Arti di Macerata.

Informazioni 📧 inchiostrifestival@gmail.com 📍 Recanati (MC) — Chiostro di

Sant’Agostino, Palazzo Venieri, Centro Mondiale della Poesia 🗓 21 e 22 marzo 2026 ·

Ingresso libero 🔗 giaconieditore.com/pages/inchiostri 📱 @_inchiostri · @giaconi_editore