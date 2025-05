Inaugurato il nuovo “Ascoli e-Bike Rental”

12 city bike elettriche a disposizione di cittadini e visitatori presso il Punto Informazioni Turistiche.Il Sindaco Marco Fioravanti: “Ulteriore opportunità per scoprire la città in modo originale e rispettoso dell’ambiente”

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno fa un ulteriore passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile e dei percorsi ciclopedonali e turistici. E’ stato, infatti, inaugurato presso il Punto Informazioni Turistiche in Piazza Arringo il nuovo “Ascoli e-Bike Rental” che dà la possibilità di noleggiare a prezzi calmierati 12 city bike elettriche non solo per i turisti, ma anche per cittadini.

“Un’opportunità ulteriore – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per andare alla scoperta della città in modo originale e rispettoso dell’ambiente. Crediamo molto in una mobilità dolce e green, per questo siamo orgogliosi di un servizio che ha anche un grande valore culturale”. L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Grazie alle bici elettriche, sarà possibile esplorare il territorio sui pedali anche su distanze medio-lunghe. Come Amministrazione stiamo ampliando sempre di più la rete ciclabile cittadina e questo nuovo servizio si inserisce perfettamente in questa missione, spronandoci a continuare per rendere Ascoli una città sempre più a misura di ciclista”.

Il progetto, promosso da Musei Civici di Ascoli Piceno con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente Qualità della vita e mobilità sostenibile – Ben Essere Ascoli e con il supporto del Gruppo Sganasso ASD, di FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno e dell’ Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche, consente di scoprire la città con visite guidate e itinerari extraurbani, esplorando in modo comodo e agevole punti di interesse storico artistico, spesso trascurati dai turisti perché lontani dal centro.

“I numeri sempre crescenti di utenti che si rivolgono al nostro Punto Informativo ci hanno spinto ad ampliare la proposta di servizi per i turisti che arrivano in città – affermano i gestori di “Musei Civici”, le Cooperative Integra e Il Picchio – proponendo itinerari che, oltre alle tradizionali tappe del centro, prevedono numerosi luoghi d’interesse culturale e turistico nell’ampio territorio urbano ed extra urbano di Ascoli. Il nuovo servizio consente anche alle persone meno allenate di percorrere medie o lunghe distanze.

La giornata di domenica 25 maggio è stata l’occasione per scoprire sia le nuove bici elettriche sia gli inediti itinerari urbani ed extraurbani, grazie a due tour ludico ricreativi con guida cicloturistica. Il primo, Ascoli un museo a cielo aperto, ha portato i partecipanti nel centro storico della città, a S. Emidio alle Grotte, al Colle dell’Annunziata e alla Cartiera Papale. Il secondo tour, dal titolo Alla scoperta dei colli ascolani, ha proposto un itinerario extraurbano: la pista Ciclabile di Monticelli, Valle Senzana, Cimagallo e Venagrande. Durante il percorso anche una sosta in località Colonnata presso la Cantina Panataleone per una degustazione di vini. I tour, completamente gratuiti, sono partiti dal Punto di Informazioni Turistiche di Piazza Arringo.

Nei prossimi mesi saranno promossi itinerari su tutto il territorio organizzati con l’Associazione Guide Cicloescursioniste Marche: “Il cicloturismo rappresenta una componente sempre più rilevante dell’offerta turistica italiana – ha aggiunto Massimo Scendoni, guida ciclo escursionistica- l’apertura di un punto di noleggio bike in Piazza Arringo assume un ruolo cruciale nel promuovere la mobilità sostenibile a vantaggio di turisti, cittadini e operatori della ricettività turistica”.

“Inoltre il progetto – ha chiosato Enrico Calcinaro, Presidente della FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli – grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, amplierà il servizio anche alla disabilità, con l’acquisto, fortemente voluto dalla nostra OdV, di biciclette elettriche inclusive (cargo bike e tandem), grazie al finanziamento del Gruppo Sganasso: questo renderà il servizio offerto dall’Amministrazione di Ascoli Piceno unico a livello nazionale”.