Inaugurata la mostra “Sorelle Arti” a Fermo

FERMO – Dal 28 settembre 2025 al primo febbraio 2026 i Musei di Fermo presentano a Palazzo dei Priori la mostra “Sorelle Arti. Pittura scultura architettura dall’Accademia di San Luca”, a cura di Laura Bertolaccini, Carolina Brook ed Elisa Camboni.

La mostra è promossa dal Comune di Fermo con il contributo della Regione Marche e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca, partner Mus-e del Fermano e con il sostegno di Giano Shoes. L’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura e Turismo.

La mostra Sorelle Arti si articola in nove sezioni tematiche:

la fondazione, la sede al Foro Romano, la collezione dei ritratti, la didattica, il Gabinetto riservato per lo studio del nudo, il Seicento e Settecento, l’internazionalità dell’Accademia, intorno a Canova, l’Ottocento e il Novecento.

Nella prima sezione, La fondazione, vengono esposte opere come la Galatea di Pietro da Cortona e il San Luca che dipinge la Vergine di Antiveduto Gramatica, che segnano il peso esercitato per secoli sull’istituzione dal mito di Raffaello.

Nella seconda sezione, La sede al Foro Romano, troviamo le foto storiche della sede accademica di via Bonella, addossata alla chiesa dei Santi Luca e Martina, e della sua demolizione in epoca fascista.

Nella terza sezione, La collezione dei ritratti accademici, mostra una selezione dei protagonisti che animarono la storia accademica nelle diverse epoche.

In particolare nella quarta sezione, La didattica delle tre arti del Disegno, si presentano alcuni lavori vincitori dei concorsi del Settecento: Clementino, Balestra e del Nudo, delle tre arti sorelle.

Nella quinta sezione, Il Gabinetto riservato per lo studio del nudo, si illustra la vicenda dei dodici dipinti di nudi femminili che reputati inadeguati alla esposizione nella Pinacoteca Capitolina (1836) furono ceduti all’Accademia per lo studio del corpo umano.

Nella sesta sezione, L’Accademia fra Sei e Settecento,

vengono esposte le opere che testimoniano la straordinaria pluralità stilistica presente all’interno dell’istituzione.

La settima sezione, L’internazionalità, offre poi una selezione delle più significative presenze straniere a San Luca, che hanno reso l’Accademia il centro cosmopolita per eccellenza, nomi come Angelica Kauffmann, Anton Raphael Mengs, Peter Paul Rubens, Pierre Subleyras, Anton von Maron, Jean-Baptiste Wicar.

Nell’ottava sezione, Intorno a Canova, si ricorda la funzione di grande rilancio operata dallo scultore veneto nel rimettere l’Accademia al centro del dibattito contemporaneo sulle arti promuovendo nuovi concorsi a sostegno dei giovani.

Infine nella nona sezione, Otto e Novecento, si documentano le aperture verso le nuove correnti e del verismo, del simbolismo e del modernismo con autori come Giacomo Balla, Amedeo Bocchi, Tranquillo Cremona, Achille Funi, Camillo Innocenti, Antonio Mancini.

La mostra inoltre è accompagnata da un catalogo edito da Maggioli con testi introduttivi di Francesco Cellini e Claudio Strinati e saggi di Laura Bertolaccini, Carolina Brook, Elisa Camboni, Fabrizio Carinci, Alessio Ciannarella e Peter M. Lukehart.

INFORMAZIONI

Mostra: “Sorelle Arti. Pittura, scultura e architettura dall’Accademia di San Luca”

Curatrici: Laura Bertolaccini, Carolina Brook ed Elisa Camboni

Sede: Palazzo dei Priori, piazza del Popolo 5, Fermo

Apertura al pubblico: 28 settembre 2025 – 1° febbraio 2026

Orari: dal martedì al venerdì 10.30 – 13.00 |15.30 – 18.00; sabato e domenica 10.30 – 13.00 | 15.30 – 19.00. Chiuso il lunedì. Previste aperture straordinarie in occasione di eventi e festività. APERTURA STRAORDINARIA: lunedì 29 settembre 2025.

Biglietti: Biglietto unico per il circuito museale e monumentale di Fermo – validità 1 anno:

Intero € 10,00 | Ridotto € 8,00 (ragazzi dai 14 ai 25 anni, gruppi composti da più di 15 persone, soci FAI, soci Touring Club Italia, soci Italia Nostra) | Omaggio per bambini fino ai 13 anni, disabili, soci ICOM, giornalisti con tesserino.

CARD RESIDENTI

Intero € 10,00 (Biglietto unico per il circuito museale e monumentale di Fermo – validità 1 anno, ingressi illimitati, sconti per mostre temporanee) |Ridotto € 8,00 (ragazzi dai 14 ai 25 anni, gruppi composti da più di 15 persone, soci FAI, soci Touring Club Italia, soci Italia Nostra)

Biglietto speciale per una sola struttura: Intero € 4,00

Per informazioni: Musei di Fermo tel. 0734 217140 – museidifermo@comune.fermo.it – www.fermomusei.it

