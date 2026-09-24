“Il sapere è di tutti”: lezione aperta di Unimarconi a San Severino Marche

Domani al giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti” di San Severino Marche l’incontro sull’intelligenza artificiale

SAN SEVERINO MARCHE – Riportare la conoscenza tra le persone, aprendo i luoghi simbolo della comunità al dialogo, alla riflessione e alla cittadinanza attiva. Con questo spirito la Città di San Severino Marche accoglie l’atteso appuntamento con “Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza”, iniziativa culturale nazionale promossa dall’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.

L’evento, patrocinato dal Comune, si terrà sabato 26 settembre, a partire dalle ore 10, in una cornice d’eccezione: il lounge bar Gartén all’interno del giardino pubblico storico monumentale “Giuseppe Coletti”.

L’iniziativa, strutturata sul modello delle antiche disputationes nei luoghi civici, non rappresenta un evento accademico tradizionale, ma un’occasione pubblica e completamente gratuita pensata per abbattere le barriere tra mondo universitario e territorio, riaffermando il sapere come bene comune. Il tema al centro della lectio e del dibattito di quest’anno sarà di assoluta attualità e rilevanza strategica: “Intelligenza Artificiale: come sta cambiando società, lavoro e istituzioni”. Un’analisi approfondita per comprendere le grandi trasformazioni tecnologiche in atto e il loro impatto sulla vita quotidiana, sul tessuto economico e sull’organizzazione sociale.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali che saranno affidati al sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e all’assessore alla Cultura e Istruzione, Vanna Bianconi.

A seguire, l’approfondimento entrerà nel vivo grazie agli interventi di illustri relatori: il professor Maurizio Maione, docente di Unimarconi, e il professor Pierpaolo Pontecorvo, direttore di ITS Lazio Digital. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, agli studenti, alle associazioni e agli operatori economici locali, offrendo uno spazio di confronto aperto e senza formalismi.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per vivere insieme un momento di crescita culturale e di condivisione nel cuore verde della città.