Hangartfest 2025, il festival di danza contemporanea a Pesaro

Dal 5 al 21 settembre Hangartfest 2025, un festival diffuso tra arte, territori e nuove visioni che propone 24 appuntamenti

PESARO – Dal 5 al 21 settembre torna a Pesaro Hangartfest, il festival di danza contemporanea sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, che inaugura la sua XXII edizione e apre un nuovo triennio progettuale (2025–2027) con il rinnovato sostegno del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

Il programma, distribuito su tre weekend e due settimane, propone 24 appuntamenti tra prime assolute e nazionali, coproduzioni, progetti speciali, repliche ed eventi fuori programma, confermando il festival come punto di riferimento per la sperimentazione coreografica e il sostegno ai giovani talenti.

A caratterizzare Hangartfest è da sempre la capacità di fondere ricerca artistica e linguaggi contemporanei, con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e ai nuovi scenari delle performing arts.

Il cuore del festival batte alla Maddalena – Centro Arti Performative, ex chiesa recentemente riqualificata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, oggi spazio versatile e votato alla creazione. Qui si aprirà il cartellone con numerosi debutti, accogliendo artisti di rilievo internazionale e nuove voci della scena emergente.

Ma Hangartfest è anche un festival diffuso, che anima i luoghi simbolici della città e li trasforma in spazi di dialogo tra pubblico e creazione contemporanea: dal Museo Nazionale Rossini al Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari, fino alla suggestiva Villa Imperiale, che per il terzo anno ospita performance site-specific nella bellezza del Parco San Bartolo.

Il festival rinnova infine il suo legame con l’entroterra pesarese, raggiungendo i borghi di Piobbico e Lunano in collaborazione con il Fe.M Festival di Micro Architettura, dove performance e installazioni dialogheranno con il paesaggio naturale e il patrimonio architettonico.

Hangartfest si conferma così un festival dal respiro ampio, capace di riattivare spazi, coinvolgere comunità e portare la danza contemporanea oltre le soglie del teatro, nel cuore della città e del territorio.

La prevendita è aperta su Liveticket e nei punti vendita autorizzati.

I possessori della card possono usufruire di tariffe agevolate. Gli eventi a Piobbico e Lunano sono ad ingresso gratuito.

Tutti i dettagli sul programma e sulla card sono disponibili su www.hangartfest.it