Halloween a San Severino si festeggia con “Happyween”

In piazza Del Popolo, il 31 ottobre, arriva “Happyween”, la festa di Halloween divertente e colorata dal pomeriggio e fino a tarda notte

SAN SEVERINO MARCHE – San Severino Marche si prepara a vivere una festa di Halloween diversa, divertente e colorata: giovedì prossimo (31 ottobre) in piazza del Popolo, arriva “Happyween”.

L’evento prenderà il via nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,30, con giochi, laboratori e animazioni per famiglie e bambini per poi proseguire fino a tarda notte con dj set, performance e lo show “A tutta Mania” che racchiude il meglio delle produzioni Mas Flow compresi i format di successo “90 Mania” e “Italia Mania”.

Creato dal celebre gruppo di animazione Mas Flow, “A tutta Mania” è una vera esperienza immersiva nel mondo della musica e dello spettacolo, un viaggio tra luci, costumi, coreografie ed effetti speciali che trasformeranno la piazza nel più grande dancefloor a cielo aperto della città.

Premiato lo scorso novembre al teatro Olimpico di Roma come “Miglior format autentico e visionario”, il progetto Mas Flow conferma la sua unicità e originalità nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Per l’occasione piazza del Popolo sarà avvolta da un sistema audio immersivo di ultima generazione, studiato e realizzato dalla ditta Tonico Service di Tolentino.

La produzione è a cura di Dm Show Services e Isolani Spettacoli. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti: famiglie, giovani, nostalgici e curiosi potranno vivere una notte di musica, colori e divertimento in pieno stile Mas Flow.