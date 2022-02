“Guida all’ascolto per non addetti ai lavori”, nuovo appuntamento a Pesaro

Domenica prossima, presso la Chiesa della Santissima Annunziata, quarto incontro della rassegna proposta dalla Filarmonica Gioachino Rossini dal titolo :”Dal secondo dopoguerra al nuovo millennio”

PESARO – Domenica 20 febbraio 2022 alle ore 11.00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata a Pesaro, è in programma il quarto incontro della Guida all’ascolto per non addetti ai lavori dedicato al periodo che va dal secondo dopoguerra fino al nuovo millennio.

Secondo il curatore dell’incontro Mario Totaro «Nel 1946, così come l’Europa intera cercava di scollarsi di dosso i ricordi del recente incubo, alcuni musicisti sentivano il bisogno di ripartire da zero: per loro era necessario tagliare tutti i ponti col passato, impiantare la musica su basi totalmente nuove, come se mai nulla fosse stato composto. Nasceva la cosiddetta “Nuova Musica” (o “Seconda Avanguardia”) che, per le sue intrinseche caratteristiche, era destinata a creare un profondo iato fra compositori e pubblico.»

«A peggiorare la situazione – prosegue Totaro – c’era l’atteggiamento dogmatico e intransigente dei suoi fautori, per i quali la loro posizione era l’unica valida e percorribile. Nell’immaginario collettivo questa è ancora oggi la cosiddetta “Musica contemporanea”, anche se nei circa 70 anni che ci separano dall’inizio di quell’avventura sono successe talmente tante cose (anche opposte a quell’ideologia) da rendere necessario storicizzare il fenomeno e, se possibile, valutarlo nel modo più obiettivo possibile.»

Come al solito, la Guida all’Ascolto di domenica 20 febbraio non sarà una “lezione di storia della musica” bensì una piacevole chiacchierata corredata di ascolti e video musicali.

La Guida all’Ascolto è organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini e realizzata grazie al patrocinio del Comune di Pesaro, il contributo della Regione Marche e la collaborazione di AMAT.

L’ingresso è consentito con Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

L’ingresso ad ogni incontro prevede un biglietto cortesia di 3.00 euro.

Il quinto appuntamento della Guida all’Ascolto, che chiude questa edizione della rassegna, è in programma domenica 20 marzo 2022 e sarà dedicato alle tematiche legate allo scrivere musica oggi

