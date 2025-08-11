Grottammare, lezioni e partite libere di scacchi fino al 27 agosto

Proseguono con successo le attività della rete associativa U.S. Acli. E’ in fase di svolgimento anche il progetto “Equilibrio e movimento per la salute”

GROTTAMMARE – Sono entrate nel vivo le attività che la rete associativa Unione Sportiva Acli Marche realizza nel territorio del Comune di Grottammare. Fino al 27 agosto, ogni mercoledì a partire dalle 21, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi presso il Centro sociale per anziani Sisto V in via Francesco Crucioli 12 (Pineta Ricciotti). All’iniziativa può partecipare chi sa già giocare a scacchi, per tenersi allenato e apprendere nuove tecniche di gioco, sia chi invece parte da zero e non conosce la disciplina (e che avrà a disposizione istruttori).

Le lezioni e partite libere di scacchi rientrano tra le attività del progetto “R.A.D.I.C.I. Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

E’ in fase di svolgimento anche il progetto “Equilibrio e movimento per la salute” che consiste in un corso gratuito di ginnastica organizzato col sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e del Comune di Grottammare, assessorati alla salute e al benessere e inclusione.

Il corso si svolge ogni martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso il Parco Urbano del I Maggio a Grottammare in via Salvo D’Acquisto.

La partecipazione, è aperta a cittadini di ogni età.

Martedì 26 agosto, alle ore 18, si svolgerà invece l’iniziativa “Aldo Sergiacomi – un artista nel Piceno”. Sarà attraversato un percorso culturale cittadino, con una guida turistica abilitata, partendo dalla statua dedicata a Sisto V, realizzata proprio da Aldo Sergiacomi e visitando altre opere d’arte presenti a Grottammare, in particolare sul lungomare.

Si tratta di una manifestazione realizzato grazie a un contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e del Pio Istituto dei Sordi.

Al suo svolgimento collaborano anche la Aps Sordapicena Sociale e l’Ente nazionale sordi di Ascoli Piceno/Fermo. E’ infatti previsto il servizio di interpretariato della LIS per favorire la partecipazione delle persone sorde.

Per partecipare a tutte le attività, che sono di carattere gratuito, è necessario contattare il numero 3442229927.

Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com