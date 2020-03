Grottammare, “Equilibrio e movimento per la salute”: da mercoledì 11 marzo si cammina

GROTTAMMARE – Il progetto “Equilibrio e movimento per la salute” si adegua alle varie ordinanze emesse dal Governo e dalla Regione Marche. L’iniziativa, realizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche e dall’amministrazione comunale di Grottammare, assessorato allo sport ed alla salute, infatti da mercoledì 11 marzo modifica le proprie modalità di svolgimento anche a seguito dell’invito a offrire alla popolazione attività ricreative svolte all’aperto.

Ovviamente ci sarà massima attenzione ad evitare contatti tra i partecipanti ed dunque a rispettare la distanza minima di un metro evitando così anche assembramenti. “Equilibrio e movimento per la salute” si svolgerà mediante camminate della durata di un’ora che partiranno alle ore 9 ed alle ore 10 ogni lunedì e mercoledì (tranne se piove), davanti al Centro Anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 sotto la guida della professoressa Sara Piunti. Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni sull’iniziativa, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.