Grottammare Dance 2022, il 19 novembre l’evento di Artistic Picenum

La grande coreografia sarà protagonista al Teatro delle Energie di Grottammare

GROTTAMMARE – Iniziata la prevendita per la kermesse Grottammare Dance, spettacolo unico nel genere, dedicato al mondo della coreografia Picena.

Dopo il successo dello scorso anno l’ Artistic Picenum di Grottammare, con il patrocinio del Comune di Grottammare, da appuntamento alla serata di Sabato 19 Novembre 2022, per un super show omaggio alla danza.

Saranno ben 60 i performers che si esibiranno sul palco del teatro delle energie, suddivisi in ben otto generi di proposta : danza orientale, flamenco, tango, danza popolare, raggetone, danza moderna, danza ritmica e danza classica.

Questo i nomi delle scuole protagoniste: DanzarteAcademy, Mil Pasos, Las Sevillanas, Ananke, Utes, AmarShahin &Stella del deserto.

Condurrà’ il galà Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, con la partecipazione musicale di Elettrica Essenza, giovane talento musicale del territorio.

Ospiti d’ onore, direttamente da Italia” s Got Talent, Claudio Sciara e AndreaFratellini&ZioTore; il neo cabaret che avanza, tra ventriloquismo e surreal comics, capace di riscuotere su YouTube milioni di visualizzazioni.

Lo staff dell’ Artistic Picenum dichiara: “Sarà una grande festa in onore del mondo coreografico. Ringraziamo sin da subito tutti i ballerini che si esibiranno, in una vera e proprio full immersione nell’ universo dance, scandito da talento, ritmo e passione.

Invitiamo tutta la comunità grottammarese e Picena a partecipare, a vivere il teatro in qualità di 12 esimo uomo in campo, in vista della messa in onda, prevista in differita nel mese di Dicembre, sull’ emittente televisiva marchigiana TvCentroMarche, in una prima assoluta sul canale 10 del digitale terrestre.”

Prenotazioni presso Merceria il Cigno di Grottammare; info line 3475406630.