Grottammare, Corso di yoga olistico: dal 9 gennaio le lezioni

GROTTAMMARE – Continuano, con successo, le iniziative di promozione della salute e della cultura fisica del Circolo ASD APS Romero, a favore degli associati.

Giovedì 9 gennaio, infatti, riprenderà il corso con metodo di yoga olistico che si svolgerà dalle ore 19 alle ore 20, ogni giovedì fino al 21 maggio presso la sede del Centro Anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0, Assessorato allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare-e prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, mantra yoga, yoga nidra e rilassamento.

Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

Numerosi sono i benefici per la schiena di chi pratica yoga.

Una corposa revisione, pubblicata su Cochrane Library e condotta dai ricercatori della University Maryland School of Medicine, ha confrontato una dozzina di studi fatti su oltre 1.000 persone, uomini e donne dai 34 ai 48 anni di età di nazionalità inglese, indiana e statunitense, dimostrando che i benefici per la schiena ci sono eccome, seppure la pratica non sia risolutiva. Lo yoga fa bene sia come unico metodo di trattamento che comparato con altri tipi di esercizi di ginnastica specifica per la schiena o abbinato ai farmaci antidolorifici.

La quota di iscrizione è fissata in euro 55 (50 per i soci di Coop Allenza 3.0, la convenzione è valida anche per un familiare).

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).