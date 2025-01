Grottammare, al via “Commedie Nostre” 2025

Sabato 25 gennaio, al Teatro delle Energie, si alza il sipario sulla Stagione di Teatro Amatoriale-Dialettale “Commedie Nostre” edizione 2025

GROTTAMMARE – Sabato 25 Gennaio 2025, alle ore 21,15 prenderà il via al Teatro delle Energie di Grottammare la Stagione di “Commedie Nostre” edizione 2025, incentrata quest’anno sui dialetti marchigiani a confronto pieni di “MArCHE RISATE!”. Sono 7 le compagnie amatoriali che si contenderanno il prestigioso premio “Grottammare Mask” detenuto dalla Compagnia Teatrale di Ascoli Piceno “Gente Nostra” vincitrice nel 2024 e che porterà in scena il 26 Aprile alle ore 21.15 la Commedia Brillante “Rusce e Nire” per chiudere in bellezza tra risate e simpatia questa edizione che segna il ventesimo anno di questa sempre più fortunata, ricercata e seguitissima rassegna a cura dell’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare con il patrocinio della Città di Grottammare, soddisfattissima per questo più che importante traguardo.

Serata che farà da contorno alla premiazione delle compagnie vincitrici che saranno chiamate sul palco dalla presentatrice Alessandra Mora, in una serata ricca di tante altre sorprese. Pertanto sarà una tre mesi dove il dialetto marchigiano la farà da padrona iniziando questo fine settimana con la Compagnia Teatrale “Gli Indimenticabili” di Amandola e la sua commedia brillante in dialetto “Sai che se dice jo lu varre?”: la famiglia Dementis vive tra mille problemi ma con un unico sogno, che la figlia Stella si sistemi e dia loro dei nipotini. Ma lei non vuol saperne di sposarsi e metter su famiglia, vuole solo vivere una vita da favola. Ad un certo punto però messa alle strette, decide di trovarsi un fidanzato per accontentare i genitori e la nonna che, loro malgrado, scopriranno che non sempre i desideri si realizzano come vorremmo…

Si continuerà poi via via, con le Compagnie “A.T.A. Ridi Teatro” di Venarotta il 1° febbraio, il “Nuovo Settemmezzo” di Ripatransone il 23 febbraio (unica data pomeridiana alle 18.00 di domenica), “La Nuova” di Belmonte Piceno il 1° marzo, il “Nuovo Sipario Aperto” di Spinetoli il 15 marzo, “L’Inzoliti” di Casette d’Ete il 29 marzo, “I Nosocomici” di Grottammare il 5 aprile.

Continua anche la collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatoriale Marche, partner ufficiale della kermesse che prevede all’interno di “Commedie Nostre”, la gara di “Dialetti Marchigiani a Confronto”, un concorso regionale che vedrà vincitrice assoluta 1 compagnia su tutte quelle delle 5 provincie marchigiane. “Commedie Nostre” quindi, farà da cornice a queste importanti semifinali per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo. La vincitrice, andrà in finalissima per contendersi l’ambìto premio regionale.

Ingresso per serata euro 10 con posto numerato, settore abbonamento per 8 serate a euro 60 con posto numerato. Una manifestazione in continua crescita testimoniata dal costante aumento degli abbonati che ogni anno riempiono il teatro, a conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutto il team associativo di questa storica associazione che si conferma partner essenziale per la Città per il divertimento cittadino e son solo. Infoline e prenotazioni al 335.6234568. Prevendite ufficiali al Cin Cin Bar e Bar Spadino di Grottammare, Laborfoto di Campanelli Domenico a San Benedetto del Tronto.