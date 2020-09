3° Giro delle Marche in Rosa: le squadre al via da Recanati

Venerdì 4 settembre le squadre al via da Recanati e gran parterre per la terza edizione. Tappe successive il 5 a Loreto e il 6 a Offida

RECANATI – È una terza edizione del Giro delle Marche in Rosa, dal 4 al 6 settembre, che vuole confermare le aspettative di una gara di alto rango ma anche una valida attrattiva turistica per le zone attraversate dalla corsa con Recanati, Loreto e Offida sedi di tappa.

Le performances delle protagoniste a livello nazionale ed internazionale la renderanno sicuramente avvincente fino all’ultimo colpo di pedale con la presenza della campionessa italiana Marta Bastianelli (Alè Btc Ljubljana), Tatiana Guderzo (Alè Btc Ljubljana), Rachele Barbieri (Fiamme Oro), Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria), Elena Pirrone (Valcar Travel e Service), Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro), Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro), Letizia Borghesi (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre) tra le élite senza dimenticare le donne juniores capeggiate dalla neo campionessa europea di Plouay 2020 Eleonora Gasparrini (V02 Team Pink) insieme alle migliori azzurre del momento Francesca Barale (V02 Team Pink), Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme), Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria), Alessia Patuelli (Team Breganze Millenium), Alice Palazzi (Re Artu’ General System), Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) e il bronzo europeo a cronometro Carlotta Cipressi (Re Artu’ General System). Di rilievo la partecipazione di Claudia Cretti con la maglia della Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, società che condivide l’organizzazione materiale dell’evento con la Sca Offida.

Il programma della tappa di Recanati

16:00 ritrovo partecipanti in Piazza Leopardi

18:00 partenza donne juniores con intervalli di 1 minuto tra una concorrente e l’altra.

19:31 partenza donne èlite con intervalli di 1 minuto tra una concorrente e l’altra.

Una cronometro individuale che si svilupperà interamente sulle strade del suggestivo centro di Recanati sulla distanza di 3 chilometri con partenza da piazza Leopardi, indi via Cavour, via Calcagni, via Roma, via Antici, via Ettore Leopardi, viale Passero Solitario, via Filippo Corridoni, via Giacomo Matteotti, via Falleroni, corso Persiani e traguardo fissato a Piazza Leopardi. Il video della presentazione della tappa a questo link https://www.youtube.com/watch?v=cbzpF5IfLtg

Le squadre partecipanti

Club Corridonia, Adriana Bolzano, Alè Btc Ljubljana, Aromitalia Basso Bikes Vaiano, Re Artu’ General System, Bepink, Breganze Millenium, Ciclismo Insieme, Cronos Casa Dorada Women Cycling, Eurotarget – Bianchi – Vittoria, Fiamme Azzurre/Chevalmeire Cycling, GC Capodarco-Comunita’ di Capodarco, Fiamme Oro, Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, GS Mendelspeck, Jam’s Bike Team Buja, Conceria Zabri-Pro Cycling Team, Racconigi Cycling Team, SCV Bike Cadorago Asd, Servetto Piumate Beltrami Tsa, Swiss Cycling, T°Red Factory Racing, Team Gauss Fiorin, Team Lady Zuliani

Team Wilier-Chiara Pierobon, Top Girls – Fassa Bortolo, V02 Team Pink, Valcar – Travel & Service, Vallerbike e Zhiraf Guerciotti.