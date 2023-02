Giorno del Ricordo, San Severino rende omaggio alle vittime delle foibe

Le iniziative organizzate del Comune per il 10 febbraio prossimo

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si fermerà per celebrare il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale che ricorre il 10 febbraio di ogni anno e che commemora i massacri delle foibe e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati.

La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia.

Questo il programma delle iniziative organizzate dal Comune: ore 9 ritrovo al monumento ai Caduti di via Roma, ore 9,15 saluti delle autorità, ore 9,30 intervento di un rappresentante dell’associazione Unione degli istriani.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale invitano la cittadinanza a prendere parte alla cerimonia cui sarà presente il coro delle voci bianche dell’associazione “Virgilio Puccitelli”.