MARCHE – Domani, sabato 22 novembre 2025 a San Benedetto del Tronto, a partire dalle ore 10, si terrà la Giornata del Volontariato di Protezione Civile della Regione Marche, quest’anno dedicata a coloro che hanno partecipato alla campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2025. Parteciperà l’assessore alla Protezione Civile, Tiziano Consoli.

Il programma prevede:

10:00 – Celebrazione della Santa Messa nella Basilica Cattedrale Santa Maria della Marina, in Piazza Nardone, officiata da S.E.R. Mons. Gianpiero Palmieri, Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

11:00 – Benedizione dei volontari e dei mezzi dal Sagrato della Cattedrale.

11:15 – Corteo da Piazza Nardone a Piazza Giorgini/Viale Buozzi, attraversando il corso principale della città.

12:00 – Accoglienza sul palco dei rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni e interventi delle Autorità nella tensostruttura allestita in Piazza Caduti del Mare. Verranno consegnati attestati di ringraziamento ai volontari che hanno partecipato alla campagna antincendio boschivo AIB 2025, ai rappresentanti provinciali e regionali delle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni presenti.

Nel centro cittadino – tra Piazza Giorgini, Piazza Nardone, Viale Buozzi e le vie adiacenti – sarà possibile vedere i mezzi della Protezione Civile.