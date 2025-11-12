Torna il 15 novembre 2025 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Nella Regione Marche il Banco Alimentare sarà presente in più di 400 punti vendita della grande distribuzione organizzata e coinvolgerà oltre 5.000 volontari

PESARO – Torna sabato 15 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.

Nei 12.000 supermercati italiani, oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso.

Nella Regione Marche, il Banco Alimentare sarà presente in più di 400 punti vendita della grande distribuzione organizzata e coinvolgerà oltre 5.000 volontari con la pettorina arancione che inviteranno a donare una spesa per i più bisognosi.

Ecco il numero dei supermercati aderenti alla Colletta Alimentare nelle Provincia di Pesaro: 116.

Le catene della GDO che hanno aderito nelle Marche sono: CONAD, COAL, MAGAZZINI GABRIELLI, TIGRE, CRAI, SELEX (L’ABBONDANZA, ARCA, CEDI), COOP, LIDL, EUROSPIN, AUCHAN, FAMILA.

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle 300 organizzazioni caritative partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare Marche (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, Croce Rossa Italiana, San Vincenzo de Paoli, Associazioni di volontariato, Caritas parrocchiali, Banchi di solidarietà, ecc.) che sostengono oltre 43 mila persone in difficoltà. Gli Enti Caritativi convenzionati sono 139 nella nostra Provincia e tramite loro, il Banco Alimentare risponde alla povertà alimentare di oltre 15.900 persone in difficoltà.

Dal 15 novembre al primo di dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it.

La Colletta Alimentare, gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.

Il sostegno alla Colletta Alimentare nelle Marche nasce da una rete straordinariamente ampia e variegata, fatta di persone, associazioni, cooperative, aziende e realtà istituzionali e sociali che ogni anno scelgono di unire le forze per contrastare la povertà alimentare. Tra i protagonisti ci sono le grandi realtà associative come i Lions, i Leo, i Rotary, insieme al Soroptimist, il CIF, gli Alpini, la Croce Rossa, le Caritas parrocchiali. Accanto a loro operano i gruppi Scout — AGESCI, Scout d’Europa e MASCI —, i Focolarini, il movimento di Comunione e Liberazione e il Gruppo Giovani Gs, oltre ai Ragazzi del Graal.

Fondamentale anche la presenza delle Forze Armate e delle associazioni legate alla sicurezza e alla protezione: l’Esercito Italiano con il 28° Reggimento “Pavia”, la Brigata Paracadutisti “Folgore” di Carpegna, l’Associazione Nazionale Carabinieri, i Gruppi Alpini in congedo, l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci PU, la Protezione civile del Comune di Pesaro, il CB Club Mattei Fano Protezione Civile e la Protezione Civile FAA di Bruno Marotta e Mondolfo.

Al loro fianco, un mondo variegato di realtà civili e sociali: la Wunder Kammer Orchestra Associazione la Cooperativa L’Imprevisto, la Cooperativa Sociale La Nuova Scuola di Pesaro, la T41A e T41B, l’ONLUS Gulliver Pesaro, l’AIAS e altri enti caritativi convenzionati che collaborano con volontari e mezzi.

Accanto al mondo del volontariato, anche molte aziende e imprese private partecipano con mezzi di trasporto e volontari sul territorio, quali CVM SRL, DIESSE STUFFED DREAMS SAS, GALLIZIOLI MICHELE SAS, PAPALINI SPA, PASCUCCI VIVAI SAS, ZOLFANELLI IMPIANTI SRL, POSTE ITALIANE PU e AMAZON.

Un contributo prezioso arriva anche dal sistema carcerario delle Marche.

Sarà possibile quindi la colletta interna all’interno alle carceri, perché è un gesto che unisce e restituisce dignità. La Colletta Alimentare, infatti, è un gesto concreto, per tutti, senza distinzioni.

A rappresentare il mondo dello sport ci sono società come il Rugby Pesaro e la Megabox Volley Vallefoglia, che ogni anno scendono simbolicamente in campo per sostenere la Colletta.

Insieme, queste realtà dimostrano che la forza del territorio sta nella sua capacità di fare rete, di trasformare il dono in impegno concreto e di rendere la solidarietà un valore quotidiano, condiviso e possibile per tutti.

Quindi invitiamo tutti a donare una spesa o fare il volontario alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, è solo Sabato 15 Novembre 2025 in tutti i supermercati aderenti.

Per aderire rivolgersi alla segreteria del Banco Alimentare Marche: tel. 0721 32901, E mail: segreteria@marche.bancoalimentare.it e per fare il volontario: www.colletta.bancoalimentare.it