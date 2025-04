Genga, congresso sulle Novità in otorinolaringoiatria

Il 12 aprile, alle Terme di San Vittore di Frasassi, il congresso formativo interregionale Marche e Umbria

GENGA (AN) – Sabato 12 aprile, a Genga, alle Terme di San Vittore di Frasassi, si terrà un congresso interregionale Marche e Umbria sulle “Novità in otorinolaringoiatria, nuove evidenze e opportunità”. L’occasione per raccontare il benessere e le cure naturali delle acque sulfuree dell’Appennino umbro marchigiano.

Tra i relatori marchigiani, il Dr. Andrea Pennacchi, direttore Orl Ast di Ancona (direttore scientifico del congresso); il Dr. Andrea Ciabattoni, primario di Otorinolaringoiatria di Ast di Ascoli Piceno; il Dirigente medico dell’Unità Orl dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dr. Cesare Carlucci; il Prof. Massimo Re, direttore della Clinica di Otorinolaringoiatria dell’Università di Ancona, che modera la seconda sessione dove intervengono il Dr Giuseppe Castellana e il Dr Antonio Buonamico, dirigenti di Otorinolaringoiatria dell’Engles Profili di Fabriano.

Tra i relatori umbri, il direttore della Clinica Universitaria di Otorinolaringoiatria dell’Università di Perugia, Prof. Giampietro Ricci; il Dr Antonio Alberto Giunta, direttore Orl dell’ospedale di Terni; il Dr. Fabrizio Longari, direttore di Otorinolaringoiatria e il dirigente medico Simona Pindozzi, entrambi dell’Ospedale di Foligno.

Altri interventi chiave, quello del dott. Michele Antonelli, specialista in Igiene e Medicina Preventiva e ricercatore e docente al corso di “Terme e salute” dell’’Università di Parma e la Professoressa Maria Sofia Cattaruzza, Associata di Igiene e Medicina Preventiva, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, della Sapienza di Roma, che farà il punto sulle minacce alla salute del tabacco e di altri nuovi prodotti.

Il congresso scientifico altamente formativo offre cinque crediti a medici chirurghi, infermieri, farmacisti, logopedisti, tecnici audiometrista e audioprotesista. Iscrizioni presso www.congredior.it

Si svolge presso l’auditorium delle Terme di Frasassi in località San Vittore nel comune di Genga, sabato 12 aprile, dalle 8.30 alle 13.30