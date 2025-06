A Gagliole la “Festa della Montagna Accessibile”

GAGLIOLE (MC) – “Gagliole, il paese dell’accessibilità”. Il Comune ospita la prima “Festa della Montagna Accessibile”. Sabato 14 e domenica 15 giugno, un fine settimana inclusivo grazie anche alla montagnaterapia.

Gagliole, borgo storico delle Marche, si prepara a ospitare la “Festa della Montagna Accessibile”, un evento dedicato all’inclusione e all’accessibilità in ambiente montano e urbano.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, con il motto “Gagliole, paese dell’accessibilità”, il Comune di Gagliole, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), SODAS CAI, GR CAI Marche, le Sezioni CAI di Camerino e del Montefeltro, promuove eventi per tutti.

Grazie agli investimenti con i fondi del PNRR, utilizzati non solo per migliorare il patrimonio storico artistico e la vivibilità urbana del borgo ma anche e soprattutto per rendere le sue strade e i luoghi turistici e ricettivi accessibili a tutti, il piccolo comune può essere considerato un esempio di accessibilità.

All’evento, che offrirà un ricco programma di attività rivolte a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità, hanno collaborato diverse realtà del territorio: A.S.B.I. Marche, ANffAS Sibillini di San Ginesio, ProssimaMente Associazione Promozione Sociale e COOSS Marche. “Il Comune di Gagliole è orgoglioso di ospitare un evento pilota che promuove l’inclusione sociale attraverso esperienze condivise in ambiente montano e urbano. Questa iniziativa va nella direzione di far divenire nel tempo il nostro borgo storico medievale “Paese dell’accessibilità”.

Parole del Sindaco Sandro Botticelli a cui fanno eco quelle dell’assessore Catia Eliana Gentilucci “Ho organizzato questa due giorni dell’inclusione grazie anche al sostegno dell’assessore Matteo Falzetti e al contributo del CAI di Camerino, Montefeltro e del Gruppo Regionale. L’amministrazione comunale di Gagliole crede all’inclusione e alla identificazione del paese come luogo naturale all’accessibilità. Non solo il centro urbano ma anche il suo ambiente montano permette la realizzazione di eventi a passo lento e inclusivi di montagnaterapia. Attività, cioè, adatte al benessere psichico fisico e socio-educativo di persone con fragilità e problematicità di diversa natura.”

Il programma si snoda su due giornate ricche di opportunità per vivere il territorio in modo inclusivo. Nella prima giornata, sabato 14 giugno, dalle ore 9,30, ci si ritrova in Piazza G. Matteotti con l’accoglienza e la registrazione alla manifestazione. Dalle 10,00 alle 12,30, sono previsti una passeggiata in e-bike pensata per i disabili, un trekking urbano che porterà dalla Piazza del Comune alla Frazione Collajello e ritorno, a cura di ASBI Marche, e una visita approfondita del borgo di Gagliole, includendo il Museo di Storia Naturale e la mostra fotografica “Il Novecento a Gagliole”.

Il pranzo conviviale si terrà presso il Centro Sociale. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà al Rifugio Prati di Gagliole, dove si potrà partecipare a un’attività escursionistica di Accompagnamento Solidale con l’ausilio di Joelette, provare il fitness accessibile con la Personal Trainer Donatella Russo e prendere parte a un’attività educativa con gli asinelli presso l’Agrinido “La Fornace degli Gnomi”.

La giornata si concluderà alle 18,00 con un aperitivo conviviale al Rifugio dei Prati di Gagliole, gentilmente offerto dall’organizzazione. Domenica 15 giugno la mattinata prenderà il via alle 8,30 con il ritrovo e la partenza per i Prati di Gagliole per un’attività escursionistica di montagnaterapia. Tra le 11,30 e le 13,00, Piazza G. Matteotti ospiterà momenti culturali con la presentazione del libro “Q la Casa nel Quore” di Francesco Facciolli – ANffAS Sibillini e un incontro dal titolo “Camminare Insieme per stare insieme” con la giornalista Barbara Olmai e le testimonianze dei ragazzi di Prossimamente e di altre realtà associative.

Il pranzo si terrà presso il Centro Sociale. Il pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,00, passeggiata in e-bike per disabili, fitness accessibile con Donatella Russo e visita al borgo di Gagliole, esplorando il Museo di Storia Naturale e la mostra fotografica “Il Novecento a Gagliole”.

Il Comune di Gagliole ringrazia per l’uso gratuito dell’ausilio per mobilità, un fuoristrada, l’Unione Montana “Potenza Esino Musone”; per le e-bike per disabili il Comune di Castelraimondo e per le joelette il CAI Sez. Montefeltro. Per informazioni e aggiornamenti sul programma, si prega di consultare la pagina Facebook del Comune o il sito www.comune.gagliole.mc.it o contattare il 366 5343 634.Le attività sono aperte a tutti. Per una migliore organizzazione delle escursioni e dei pranzi (sabato e/o domenica), è richiesta la prenotazione entro martedì 10 giugno a: eventi.gagliole@gmail.com.La quota di partecipazione per il singolo pranzo è di 10 euro; si prega di indicare eventuali esigenze alimentari.

Gagliole vanta un significativo patrimonio turistico e culturale: il borgo medievale con la Chiesa di Santa Maria della Pieve, documentata già nel 1103, fontanili e mulini. Il Museo di Storia Naturale, il più ricco delle Marche, custodisce un laboratorio sensoriale per ipovedenti.

Nel piccolo comune è presente anche un Centro di Educazione Ambientale e un presepe meccanizzato di 40 mq che ha ricevuto premi e riconoscimenti. Il territorio offre anche un ambiente naturalistico versatile con attrazioni come Sasso Pozzo e la Valle dell’Elce con le sue grotte, diversi percorsi escursionistici e per bike di vari livelli di difficoltà, il passaggio del Cammino dei Forti e un ambiente montano (di bassa quota) detto dei Prati di Gagliole, ideali per la montagnaterapia o accompagnamento solidale, anche grazie alla presenza di un Rifugio di proprietà della Comunanza Agraria che presenta una struttura accessibile.

Nell’ostello viene accolto il progetto di inclusione sociale Dopo di Noi. La Casa di Riposo è una realtà molto attiva e la Scuola dell’infanzia e primaria partecipa alle iniziative del territorio. Nell’ Agrinido viene svolta anche la pet-therapy per bambini con disabilità.