“Fuori Misura / Premio Giovanni Soldini”, il 5 ottobre a San Severino

Al Feronia andrà in scena lo spettacolo di Teatro Integrato “Sfiorarsi – toccarsi è complicato”. Sul palco 40 attori, ragazze e ragazzi anche con disabilità

SAN SEVERINO MARCHE – Sarà una serata speciale quella di domenica 5 ottobre, alle ore 17:30 al teatro Feronia di San Severino Marche, che aprirà la rassegna nazionale di teatro integrato “Fuori Misura – Premio Giovanni Soldini”, organizzata dalla compagnia Gli Smisurati di Treia.

La rassegna è rivolta a compagnie teatrali operanti nel settore del sociale, un’occasione di confronto originale tra realtà che svolgono attività artistiche libere di impegno sociale con il coinvolgimento di ragazzi con disabilità, e che vivono il teatro come strumento di inclusione ed esaltazione della diversità.

Il Comune di San Severino Marche ha scelto di ospitare questo evento eccezionale riconoscendone il valore artistico e sociale: un festival che è spettacolo ed esaltazione dell’unicità individuale.

Sul palco del Feronia salirà la Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno, compagnia di rilievo nazionale attualmente in tournée con Paolo Ruffini e vincitrice del premio “Giovanni Soldini” nel 2023: la sua nuova e attesissima produzione è “Sfiorarsi – toccarsi è complicato”.

Difficile racchiuderlo in poche parole

è uno spettacolo che alterna amori platonici e confessioni intime, madri che lasciano i figli e sketch comici irresistibili, dialoghi filosofici e interrogazioni su Pascoli fino ad arrivare a interviste a “massacratori di disabili”. Una drammaturgia sorprendente che mescola poesia, ironia e provocazione, dando vita a un caleidoscopio di emozioni.

Il filo conduttore è il concetto dello “sfiorarsi”: la possibilità di incontrarsi senza annullarsi, di riconoscere la diversità come occasione di crescita reciproca. Sul palco 40 attori, ragazze e ragazzi anche con disabilità, daranno corpo a questo viaggio scenico intenso e coraggioso, accompagnati dalla regia corale di Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini, Allegra Sartoni e Sofia Puccini.

Uno spettacolo che non lascia indifferenti, capace di scuotere e commuovere, e che rappresenta oggi una delle esperienze teatrali integrate più significative a livello nazionale.

La scelta di accogliere al Feronia “Sfiorarsi – toccarsi è complicato” è il segnale di una comunità che crede nel teatro come bene comune, come spazio di libertà e come occasione di riflessione condivisa. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale all’Amministrazione comunale per aver creduto nella potenza del progetto, tanto da affidare a questa serata il compito di aprire la rassegna di teatro integrato “Fuori Misura”: un inizio che rompe i limiti e accoglie la bellezza della diversità.

La serata sarà solo l’inizio:

da qui prenderà il via la nuova edizione, che nei mesi successivi attraverserà sei teatri comunali del territorio, coinvolgendo amministrazioni, associazioni e realtà locali in un festival itinerante dedicato al valore dell’arte come inclusione.

Il cartellone completo della rassegna sarà presentato proprio domenica 5 ottobre, al termine dello spettacolo inaugurale, alla presenza delle istituzioni e dei partner.

L’ingresso è gratuito, con accesso libero fino a esaurimento posti. Data la grande attesa e le numerose richieste già pervenute, si consiglia di arrivare in anticipo. Altre info al numero di telefono 329.7887188