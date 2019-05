Frontale tra 2 auto a San Severino Marche, un morto

SAN SEVERINO MARCHE – Un 46enne di San Severino Marche è morto in seguito allo scontro frontale tra l’auto Peugeot 307 che guidava e una Suzuki Vitara che procedeva sulla corsia opposta a Rocchetta di San Severino sulla strada in contrada Rambona. Secondo i primi rilievi eseguiti dai carabinieri, l’auto condotta dalla vittima, forse a causa della forte velocità, avrebbe invaso l’altra corsia causando l’impatto.

Il conducente dell’altra auto, un 62enne residente a Treia, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona per politrauma: gli accertamenti clinici sono in corso ma non sarebbe non pericolo di vita. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale e il cadavere restituito ai familiari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata.