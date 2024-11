“Frodi e truffe informatiche, come evitarle?”: un incontro a San Severino

Il 7 novembre a palazzo Governatori per spiegare come evitare le truffe l’incontro organizzato da Bcc Recanati e Colmurano

SAN SEVERINO MARCHE – Con l’obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini sui rischi legati alle frodi e truffe informatiche, la Bcc Recanati e Colmurano, parte del Gruppo Bcc Iccrea, organizza un incontro gratuito, patrocinato dal Comune di San Severino Marche, dal titolo: “Frodi e truffe informatiche, come evitarle?”. L’iniziativa si terrà giovedì 7 novembre alle ore 18 a palazzo Governatori, in via Cesare Battisti.

L’incontro è pensato per tutti coloro che desiderano utilizzare in sicurezza i servizi bancari digitali, sempre più diffusi e, al contempo, vulnerabili a tentativi di frode. Gli esperti della Bcc Recanati e Colmurano forniranno consigli pratici e strumenti per riconoscere e prevenire le principali tecniche di truffa online, dal phishing ai tentativi di furto di identità.

Questo il programma dell’evento: introduzione ai rischi informatici e su come riconoscere le frodi digitali, consigli pratici per navigare in sicurezza e proteggere i propri dati personali. Seguiranno domande e risposte con gli esperti della BCC Recanati e Colmurano. L’ingresso all’evento è libero e, al termine dell’incontro, sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni, i cittadini possono contattare la sede della BCC Recanati e Colmurano o visitare il sito web dell’istituto.