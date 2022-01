La Form con Schubert e Wagner oggi a Chiaravalle

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Daniele Rosi, al Teatro Valle, proporrà il programma Schubert-Wagner

CHIARAVALLE – Oggi, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 21.00, al Teatro Valle di Chiaravalle l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la colonna sonora delle Marche, si esibirà in musiche di Schubert e Wagner. A dirigere questo programma tra visioni, sogni, idilli amorosi dei due grandi compositori, nel segno della purezza e della perfezione mozartiane, c’è il Maestro Daniele Rossi.

Si parte con Le Nozze di Figaro, K. 492: Ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart, brano di apertura all’omonima opera, qui eseguita nella versione per piccola orchestra di Iain Farrington. È tra le ouverture più celebri ed eseguite del compositore salisburghese e, più in generale, dell’intero panorama operistico settecentesco.

Segue Siegfried-Idyll (Idillio di Sigfrido) WWV 103 di Richard Wagner, composizione per orchestra da camera: una musica raffinata, caratterizzata da una scrittura limpida, pura, aurorale, esprimente un desiderio di comunione con una natura incontaminata e benevola ed intessuta di sentimenti personali del compositore tedesco e del suo amore per la moglie e la famiglia; sentimenti che si riflettono in quelli della coppia Sigfrido-Brunilde, il cui duetto d’amore nell’opera Sigfried che Wagner stava componendo in quel periodo è costruito su temi del Siegfried-Idyll.

In conclusione la Sinfonia n. 5 in si bemolle magg., D. 485 di Franz Schubert, considerata una dei vertici del sinfonismo giovanile del compositore viennese, frutto di una “possessione” poetica e stilistica, da parte di Schubert, dello spirito di Mozart.

Biglietti da 5 a 12 euro, anche online su vivaticket.com.

Info Teatro Chiaravalle: 071-9499266/268, teatrovalle@comune.chiaravalle.an.it.

Info: www.filarmonicamarchigiana.com