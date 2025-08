San Benedetto, Filippo Graziani canta Ivan Graziani a Marchestorie Show

Questa sera il concerto di Filippo Graziani a ingresso libero; saranno ospiti Roberta Giallo, Diego Trivellini, Giacomo Recchioni e Alessandro Moscè

SAN BENEDETTO DEL TRONTo – Oggi, martedì 5 agosto 2025, alle ore 21.00, a San Benedetto del Tronto in Piazza Matteotti a ingresso libero, Filippo Graziani sarà protagonista del terzo appuntamento Marchestorie Show – Aspettando il Festival, con il trascinante concerto dedicato al padre “Ottanta. Buon compleanno Ivan!”

Il terzo di cinque appuntamenti speciali, uno per ogni provincia, che accompagneranno il pubblico verso la V edizione di “Marchestorie – Poesia di Teatri” il Festival della Regione Marche, promosso da Fondazione Marche Cultura, in programma dal 13 settembre al 16 novembre 2025, che vede la direzione artistica dalla sua nascita per il quinto anno consecutivo di Paolo Notari, affiancato dal 2024 dal poeta di fama nazionale Davide Rondoni: “le Marche sono un teatro di poesia, sono un teatro di umanità e di civiltà. Hanno dato e danno tanto alla cultura e alla bellezza d’Italia. E con la poesia ci ricordano la profondità drammatica del vivere. Il canto del cuore esposto d’Italia”

Sul palco del Festival, presentato da Alvin Crescini, gli interventi del poeta e scrittore Alessandro Moscè sui temi della poesia e della letteratura dei borghi marchigiani, il legame indissolubile tra le parole e i luoghi che le hanno ispirate e dell’antropologo Giacomo Recchioni che racconterà l’affascinante storia dei borghi della Regione, come sono nati e si sono sviluppati nel corso dei secoli.

Ad intervallare i racconti, le esibizioni della cantautrice Roberta Giallo, scrittrice, visual artist, attrice e performer teatrale, con originali interpretazioni di alcune tra le più iconiche canzoni di Lucio Dalla e Diego Trivellini, l’incredibile “uomo Fisorchestra” che con la sua straordinaria fisarmonica elettronica, capace di ricreare un’intera orchestra sinfonica di cento strumenti, offrirà un omaggio al Maestro Ennio Morricone.

“Marchestorie Show nasce con l’obiettivo di introdurre e presentare, con eventi speciali di avvicinamento nelle piazze delle province marchigiane, la nuova edizione di Marchestorie.2025 – Ha spiegato Paolo Notari – Per questi eventi di anteprima, dove raccontiamo la bellezza e la poesia dei nostri borghi, abbiamo scelto artisti che ripercorrono la grande storia della musica italiana.

Dopo Alberto Bertoli a Senigallia e i New Trolls a Macerata, a San Benedetto del Tronto Filippo Graziani offrirà al pubblico un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati dal padre Ivan, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo”.

Filippo Graziani in “Ottanta. Buon compleanno Ivan“ proporrà un set acustico accompagnato da Francesco Cardelli (chitarre) e Stefano Zambardino (tastiere).

Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria ma la impreziosiscono, tracciando un ponte tra generazioni.

Una serata all’insegna della memoria, della poesia e dell’autenticità, con la grande musica ricca di storie di Filippo Graziani per immergersi nello spirito della nuova edizione di Marchestorie, che accanto ai racconti e alle tradizioni dei borghi marchigiani celebra quest’anno la magia dei loro splendidi teatri storici.

Le prossime tappe di “MArCHESTORIE Show – Aspettando il Festival” dirette da Sabino Morra, aperte al pubblico, con inizio alle ore 21, saranno: l’11agosto a Marina di Altidona, Lungomare, Piazza Garibaldi e il 13 agosto a Fano, Ex Chiesa San Francesco con la Fisorchestra Marchigiana diretta dal M. Daiana Dionisi