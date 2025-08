Fiastra, inaugurati il nuovo Urban Park e la sede comunale

FIASTRA (MC) – “I veri professionisti sono i bambini”, diceva Madre Teresa, e sono stati proprio loro i primi a testare il nuovo Urban Park di San Lorenzo al Lago, un parco completamente ridisegnato e dotato di nuovi giochi e arredi esterni, in una giornata di festa per il comune del cratere maceratese dove è anche stata inaugurata anche la nuova sede comunale che sostituisce i container di piazza Dario Conti. Si tratta delle prime due opere pubbliche di Fiastra dopo il sisma.

Il nuovo Urban Park

realizzato grazie ai fondi del PNRR (PNC rigenerazione urbana) per 850.000 euro, ha trasformato un giardino già esistente, grande quanto un campo sportivo ma scarsamente illuminato, poco protetto e poco curato, in uno spazio sicuro e moderno per famiglie e bambini, con aree gioco, percorsi pedonali, piccole colline con scivoli, nuovi arredi esterni, illuminazione potenziata e una recinzione perimetrale che verrà presto installata per evitare incidenti come purtroppo in passato ci sono stati. Un intervento pensato per garantire maggiore sicurezza e per fare del parco un luogo di incontro e socialità, ma anche un nuovo punto di attrazione per i turisti che sempre più scelgono San Lorenzo al Lago come meta per escursioni e attività all’aria aperta.

Poi la nuova sede comunale decentrata in via Marconi, che sostituisce i container provvisori dove per anni il lavoro era stato reso difficile dagli spazi angusti e poco confortevoli. Il nuovo municipio, costruito grazie a oltre 1 milione di euro di fondi per la ricostruzione post-sisma – fondi gestiti dalla Struttura commissariale guidata da Guido Castelli – ospita tutti gli uffici comunali e delocalizza le funzioni strategiche, compreso il Centro Operativo Comunale (COC), indispensabile per la gestione delle emergenze.

Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Marche e con la compartecipazione della Regione Toscana, è stato possibile realizzare un corpo adiacente di 84 mq che ospita i servizi socio-sanitari (per un ulteriore investimento di 170.000 euro). Inoltre, grazie ai fondi del Commissario Straordinario, resi disponibili nel 2022 attraverso l’Ordinanza Speciale per Fiastra, è stata completata la sistemazione esterna dell’area, con opere di urbanizzazione, la realizzazione di una pensilina e l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Dichiarazioni

“Uscire dai container e dare una casa vera ai servizi comunali e alla nostra comunità era una priorità – ha aggiunto il Sindaco Giancarlo Ricottini –. Inauguriamo una struttura moderna, funzionale e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio, anche in caso di nuove emergenze.”

“Abbiamo inaugurato l’Urban Park, un luogo meraviglioso testato già dai bambini, in questo luogo incantevole come Fiastra, di grande attrattiva turistica. E poi il municipio: dopo quelli di Matelica e San Severino, un nuovo Comune anche per Fiastra, così i lavoratori potranno affrontare le fatiche della ricostruzione in un luogo confortevole per lavorare e ricostruire presto e bene. Fiastra è davvero un luogo incantevole e, grazie a un accordo di partenariato pubblico-privato, stiamo lavorando per la valorizzazione della spiaggia del lago, che nulla ha da invidiare ad altre località anche costiere”, ha dichiarato il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.