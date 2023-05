Il Festival della Famiglia a Macerata dal 19 al 21 maggio 2023

Tanti gli appuntamenti finalizzati a promuovere e valorizzare la famiglia: eventi per ragazzi, testimonianze, seminari, incontri, momenti culturali e ludici, musica e teatro oltre alla presenza dell’International Street Food in piazza Mazzini

MACERATA – Dal 19 al 21 maggio 2023 torna a Macerata il Festival della Famiglia tra passeggiate, incontri, laboratori, dj-set e cibo di strada. L’evento, giunto alla seconda edizione, è organizzato dal Comune di Macerata in collaborazione con la Confartigianato e vari enti cittadini.

“Un appuntamento che mette al centro la famiglia che è tra le priorità della nostra Amministrazione. Il rilancio è a livello culturale ma anche sociale ed economico perché riteniamo che la famiglia sia il collante della società; in effetti famiglia vuol dire cura, crescita, attenzione agli anziani, ai giovani e alle tradizioni – ha commentato la vicesindaco D’Alessandro che ha ringraziato tutti i collaboratori del festival -. Abbiamo voluto riproporre il festival come segnale culturale che riguardi tutti i suoi componenti, in particolare i giovani, gli anziani e il ruolo genitoriale. Il convegno aprirà la tre giorni e sarà incentrato, appunto, sul disagio dei giovani in relazione anche agli effetti della pandemia. I nostri ragazzi hanno bisogno di un sostegno e, come loro, anche i genitori che spesso non hanno gli strumenti per gestire delle problematiche che rischiano di sfuggire di mano e di ingenerare situazioni di ulteriore disagio. Ci auguriamo, quindi, che il Festival della Famiglia sia l’occasione per vivere eventi piacevoli insieme in una città che amiamo definire a misura di famiglia”.

“La famiglia rappresenta l’idea di centro, quel luogo all’interno del quale, nonostante le difficoltà, le criticità e le problematiche, tutto viene affrontato in modo comunionale e con, sullo sfondo, il sostegno costante – ha aggiunto l’assessore Caldarelli -. All’interno della famiglia c’è un sentimento che va riconosciuto, tutelato, valorizzato e come Amministrazione, nelle nostre possibilità, facciamo tutto ciò con uno spirito di accoglienza e con l’idea che la famiglia porta con sé. Il nostro augurio è che, però, al Festival della Famiglia partecipino tutti, anche chi, magari, una famiglia non ce l’ha”.

Il Festival della famiglia si svolgerà tra Musei Civici, la Mozzi Borgetti, piazza Mazzini e il teatro Lauro Rossi.Un programma denso di appuntamenti con iniziative per ragazzi, testimonianze, seminari, confronti, momenti culturali e ludici, musica e teatro.

Programma

VENERDÌ 19 MAGGIO

Auditorium Biblioteca Mozzi Borgetti

ore 16.30

La famiglia e i giovani nel post Covid. Le nuove sfide.

Convegno

Interventi

Sergio Cutrona

Giudice del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, già suo Presidente

Maurizio Pincherle

Direttore neuropsichiatria infantile AST Macerata

Massimiliano Stramaglia

Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale | UNIMC

Prof Giuseppe Rivetti

Presidente del corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale | UNIMC

Carlo Cambi

Giornalista e scrittore

On. Eugenia Maria Roccella (in videomessaggio)

Ministro per la famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità

Modera

Francesca D’Alessandro

Vice sindaco e Assessore alle Politiche sociali del Comune di Macerata

SABATO 20 MAGGIO

Piazza Mazzini

ore 15.30

Io cucino, tu apparecchia!

Attività laboratoriali di cucina e galateo

Special Guest

Carlo Cambi

Giornalista e scrittore

Petra Carsetti

Esperta di galateo

ore 22

DJ set

Teatro Lauro Rossi

ore 21.00

Heroes

Spettacolo teatrale organizzato da LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ODV

DOMENICA 21 MAGGIO

Piazza Mazzini

ore 9.30

Passeggiata in famiglia

Camminata solidale alla scoperta di Macerata

In collaborazione con Confartigianato Macerata

Special Guest

Simona Rolandi

Giornalista sportiva Rai

Zia Caterina

Milano 25 ODV

Teatro Lauro Rossi

ore 16.30

Velocità: una questione di natura e tecnica.

Giochi e laboratori per bambini

Organizzati da Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Museo di Storia Naturale, Micozzi Moto storiche

Tutto il festival sarà accompagnato da un International Street food in piazza Mazzini e due Contest sul cibo e la tavola come momenti di condivisione familiare: #macerataatavola e #addobbomacerata.