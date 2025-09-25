La “Festa Irlandese” a San Severino Marche

In Piazza del Popolo dal 3 al 5 ottobre 2025 il festival tematico itinerante tra Musica, Cultura e Cibo irlandesi

SAN SEVERINO MARCHE – Dal 3 al 5 ottobre piazza Del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, ospiterà la “Festa Irlandese”, festival tematico itinerante che celebrerà l’autenticità della cultura irlandese. L’evento, a cura dell’associazione Cuochi Master Aps e di Gioxa Eventi, è patrocinato dal Comune ed offrirà un’esperienza coinvolgente e immersiva, pensata per attrarre famiglie e giovani, attraverso un programma ricco e variegato.

I partecipanti potranno esplorare diverse aree tematiche, tra cui: gastronomia irlandese con un’ampia selezione di piatti preparati secondo ricette autentiche, accompagnati da birre artigianali di alta qualità, ma anche esibizioni di band folk e spettacoli di danza tradizionale che ricreeranno la tipica atmosfera delle feste irlandesi.

Inoltre attività culturali, performance e animazione a tema guideranno i visitatori in un viaggio nella storia e nelle leggende d’Irlanda. Infine ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi, laboratori e animazione. L’ingresso sarà libero.

Aperture: venerdì 3 settembre dalle ore 17 alle 24, sabato e domenica 4 e 5 settembre dalle ore 11 alle 24 con orario continuato.