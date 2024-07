“Festa del Gelato Artigianale Amandolese”, il 21 e 22 luglio

AMANDOLA (FM) – La Città di Amandola, patria del tartufo pregiato dei Monti Sibillini, propone come ogni anno l’edizione estiva del Festival “Diamanti a tavola”.

Dal 21 al 22 luglio, il protagonista indiscusso della città sarà il famoso e ricercato tubero. Per l’occasione l’evento è dedicato al tartufo nero estivo, che in questa stagione popola l’intero territorio di Amandola. Ma non sarà solo, sarà accompagnato dal “gelato artigianale”, altro prodotto che da sempre caratterizza Amandola.

Insieme alla manifestazione “Diamanti a tavola” infatti va in scena anche la 11a edizione della “Festa del Gelato Artigianale Amandolese”, preparato dalle gelaterie storiche di Amandola principalmente con prodotti locali. Un connubio perfetto che mette in risalto due prodotti caratteristici della Città.

Come nelle precedenti edizioni l’evento sarà arricchito da intrattenimenti di varia natura, spettacoli e dalla presenza di stand con prodotti tipici locali.

Titolo evento: DIAMANTI A TAVOLA E FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE

Sottotitolo: Festival del tartufo nero pregiato di Amandola – Festa del gelato artigianale di Amandola

Data evento: 21 – 22 luglio

Luogo indirizzo località città: Piazza Risorgimento ed altre vie del capoluogo – AMANDOLA

Provincia e Regione: FM – Marche

Tipo di evento: Mostra mercato e Intrattenimenti vari

Sito Web: www.amandola.info – www.diamantiatavola.info

E-mail: turismo.amandola@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/diamantiatavolafestival/

https://www.facebook.com/ufficioturistico.amandola

Info: Ufficio Turistico Tel. 0736 840731

Ingresso: Libero

In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque