“Festa dell’Estate”, oggi a San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – Il Circolo Ricreativo Settempedano Acli Aps, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale , invita tutti a partecipare alla “Festa dell’Estate” che si terrà oggi, domenica 24 agosto, presso il parco della sede del Circolo in via XX Settembre.
L’evento è aperto non solo agli associati ma anche ai simpatizzanti della comunità di San Severino Marche. La giornata inizierà alle 11:30 con la Santa Messa officiata da padre Luciano Genga. Alle 13 si terrà il pranzo sociale servito dal Truck di Piccinini Mariana di Cingoli.
Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà dedicato al matinée danzante e all’ascolto di musica con l’intrattenimento dell’orchestra di Damiano