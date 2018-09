Festa dello Zafferano a Monteleone di Fermo

Sabato il 15 settembre, nel cuore della Marca Fermana, un appuntamento per conoscerne le proprietà, assaggiare piatti preparati appositamente ed entrare in contatto con alcuni produttori

MONTELEONE DI FERMO – La prima Festa dello Zafferano si svolgerà sabato 15 settembre 2018 a Monteleone di Fermo. Nel cuore della Marca Fermana. Un omaggio al re delle spezie ed un’occasione unica per conoscerne le proprietà, assaggiare piatti preparati appositamente ed entrare in contatto con alcuni produttori di Marche, Abruzzo e Umbria. Non solo. Infatti già dalle 17 la piazza principale e le vie del castello si animeranno con gli stand di prodotti tipici, con i trampolieri e giochi in legno per grandi e piccini.

A seguire, alle 18, nel palazzo comunale, si terrà un workshop sullo Zafferano a cura dell’associazione Zafferano Italiano. Alle 19 “Spettacolo Bolle Giganti” e aperitivo nella Terrazza Belvedere. Alle 20 Cena con menù di carne e pesce a base di Zafferano dall’antipasto al dolce (prenotazioni al 346.3215068). Alle 20:45 spettacolo la “Magia del Mangiafuoco”. Alle 21:45 musica con il “Trio Trabattoni Live Music”.

Durante la giornata sarà possibile visitare nel borgo la Mostra Pittorica delle opere realizzate dagli artisti ospiti della Casa del Pittore, edizione 2018. E sempre durante la manifestazione verrà proposta la rievocazione degli antichi mestieri.